Фото и видео ⟩ Третий день переговоров: новая коалиция намерена восстановить испорченную репутацию Эстонии

После падения правительства президент Керсти Кальюлайд предложила победителю предыдущих выборов Партии реформ и ее лидеру Кае Каллас сформировать новую коалицию. Партия реформ решила начать переговоры с Центристской партией.

Сегодня в рамках третьего дня переговоров поднимались темы внешней политики и политики безопасности. Во время пресс-конференции Кая Каллас и Майлис Репс подтвердили, что строительство восточной границы продолжится. «Мы, конечно, хотим по возможности привлечь эстонскую оборонную промышленность, учитывая, что в Эстонии есть предприятия, которые занимаются этими вопросами. Цель этого - обеспечить внутреннюю безопасность, с другой стороны, помочь запустить экономику», - сказала Каллас.

Каллас добавила, что поскольку состояние госбюджета неважное, при строительства восточной границы надо найти баланс между состоянием бюджета и реальной защитой границы. Каллас и Репс пока не смогли сказать, когда закончится строительство и модернизация восточной границы.

В планах нового правительства также восстановить репутации Эстонии на международном уровне. Кая Каллас считает важным наладить сотрудничество с союзниками. «Сказать, что Эстония вернулась. У нас одни ценности, мы выступаем за правовое государство, демократию и права человека. Учитывая, что администрация в США меняется, очень важно быстро установить хорошие отношения с новой американской администрацией», - сказала Каллас.

Что касается репутации Эстонии, переговорщик Центристской партии Майлис Репс сказала: «Ни для кого не секрет, что за последние 20 месяцев в заявлениях, которые приходилось делать и премьер-министру, и министру иностранных дел, довольно часто приходилось напоминать союзникам и партнерам, что мы по-прежнему являемся их партнерами».

Новая правящая коалиция планирует и далее инвестировать минимум два процента ВВП в гособорону. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы инвестируем в сферу обороны и исходим из планов развития, а также обещаний, данных союзникам», - сказала Репс.

Был также поднят вопрос о необходимости создать пост министра внешней торговли. Репс также уточнила, что у реформистов и центристов нет разногласий по вопросам безопасности и внешней политики.

Переговоры продолжатся и завтра.

Вчерашние переговоры

Вчера, во второй день коалиционных переговоров, делегация Партии реформ и Центристской партии сосредоточила внимание на вопросах, касающихся финансов, экономики, инноваций и налогообложения. Участники заявили, что, среди прочего, был достигнут компромисс, согласно которому во время кризиса налоги останутся нетронутыми, а поправки к Закону об иностранцах не будут приняты.

По словам лидера Партии реформ Каи Каллас, развитие высокоскоростного интернета важно для инфраструктуры, поскольку из-за пандемии люди учатся и работают дома. Кроме того, Каллас сказал, что новая правящая коалиция альянс ускорит процессы строительства Rail Baltica и туннеля Таллинн-Хельсинки.

По словам переговорщика Центристской партии Майлис Репс, развитие инфраструктуры - это в первую очередь строительство четырехполосных шоссе. «Также важно покупать новые поезда», - сказала она, добавив, что обсуждалась закупка как электрических, так и водородных поездов.