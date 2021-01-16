Фото ⟩ В пярнуском гараже идет строительство уникальных автомобилей стоимостью в сотни тысяч евро

Прошлой весной на трассе Аудру началась реконструкция уникальных автомобилей Porsche. Весной первые два автомобиля стоимостью несколько сотен тысяч евро дойдут до владельцев, пишет Pärnu Postimees.
Мастерская Kalmar Automotive принадлежит датчанину Яну Кальмару, в прошлом - гонщику и инструктору по вождению. В летней столице Эстонии и на трассе Аудру он впервые оказался шесть или семь лет назад на мероприятии Porsche.
«Я влюбился в это место и знал, что однажды вернусь сюда, - сказал Кальмар. - Трасса очень хорошо организована, и мне нравится, что в регионе работают хорошие мастера, а не только сменщики запчастей».
В мастерскую в основном привозят Porsche 911, выпущенные с 1986 по 1994 год. Это два последних поколения бензиновых автомобилей с воздушным охлаждением. Предпочтение отдается скорее машинам 1990-х годов, поскольку они имеют в оригинале лучшую подвеску , которая дает больше возможностей регулировки. «Это классические автомобили, которые ценят энтузиасты Porsche», - сказал присматривающий за работой мастерской Андрес Халль.
Автомобиль собирается в течение года, и за изготовление каждого отвечает один человек - ответственный механик. Ежедневно в мастерской работают четыре человека: двое эстонцев и двое латышей. Также используется подсобная рабочая сила.
Клиент привозит машину в мастерскую в первоначальном виде, после чего она отправляется на строительство. «Процесс начинается с того, что автомобиль разбирают до основания», - пояснил Ээро Лухасаар, ответственный за завершение сборки белого Porsche. Затем кузов автомобиля проходит через кислотную ванну, что обеспечивает безупречную чистоту.
После очистки автомобиля с него срезается крыша, переднее и заднее крылья, крышка багажника и бамперы - они заменяются деталями из углеродного волокна. Это поможет сделать машину легче.
По словам Лухасаара, уникальность их автомобилей заключается в том, что они устраняют дождевые желобы на стыке крыши и бортов автомобиля. Это сделано для того, чтобы придать более красивый вид и сделать автомобиль похожим на Porsche 959, который был выпущен всего в 345 экземплярах.
Поскольку все их клиенты - энтузиасты автоспорта, они точно знают, чего они ждут или чего хотят от своего, так сказать, нового автомобиля. Например, с подвеской и настройкой шин черного Porsche, который выйдет из гаража этой весной, можно играть так, чтобы была возможность ездить по пустыне, на трассе и на льду.
Подвеска черного Porsche - из США. По словам ответственного за эту машину механика Элвиса Вескиса подвеска была изменена в соответствии с пожеланиями строителя автомобиля. Двигатель собран во Франции опытным двигателестроителем, который способен выжать из этого мотора максимум сил.
При строительстве автомобилей используются многие современные технологии. Например, автомобиль сканируется в 3D, и совместимость запасных частей проверяется на напечатанных 3D-принтером пластиковых деталях до того, как фактический продукт будет готов.
Бежевый Porsche в будущем будет называться Kalmar 7-97, а черный - Kalmar RS. Будет заменен и логотип автомобиля. Основа взята из собственного логотипа Porsche, но добавлены датский флаг, клетчатый флаг, трасса Audru, логотип компании Яна Кальмара Beyond Adventure и датский символ власти.
Цена одного автомобиля, выезжающего из гаража Kalmar Automotive, колеблется в диапазоне от 350 000 до 450 000 евро - на эти деньги, например, можно было бы купить три новых Porsche 911.
Интереса к восстановленным автомобилям хватает, и более десяти клиентов сейчас ждут, когда дойдет очередь до их машины.
«Логика продаж Porsche всегда заключалась в том, чтобы машин было на одну меньше, чем требует рынок», - отметил Лухасаар.