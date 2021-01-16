Фото ⟩ В пярнуском гараже идет строительство уникальных автомобилей стоимостью в сотни тысяч евро

Мастерская Kalmar Automotive принадлежит датчанину Яну Кальмару, в прошлом - гонщику и инструктору по вождению. В летней столице Эстонии и на трассе Аудру он впервые оказался шесть или семь лет назад на мероприятии Porsche.

«Я влюбился в это место и знал, что однажды вернусь сюда, - сказал Кальмар. - Трасса очень хорошо организована, и мне нравится, что в регионе работают хорошие мастера, а не только сменщики запчастей».

Первые две машины, которые весной покинут гараж. ФОТО: Rauno Kadaja

В мастерскую в основном привозят Porsche 911, выпущенные с 1986 по 1994 год. Это два последних поколения бензиновых автомобилей с воздушным охлаждением. Предпочтение отдается скорее машинам 1990-х годов, поскольку они имеют в оригинале лучшую подвеску , которая дает больше возможностей регулировки. «Это классические автомобили, которые ценят энтузиасты Porsche», - сказал присматривающий за работой мастерской Андрес Халль.

Автомобиль собирается в течение года, и за изготовление каждого отвечает один человек - ответственный механик. Ежедневно в мастерской работают четыре человека: двое эстонцев и двое латышей. Также используется подсобная рабочая сила.

Клиент привозит машину в мастерскую в первоначальном виде, после чего она отправляется на строительство. «Процесс начинается с того, что автомобиль разбирают до основания», - пояснил Ээро Лухасаар, ответственный за завершение сборки белого Porsche. Затем кузов автомобиля проходит через кислотную ванну, что обеспечивает безупречную чистоту.

Auto vedrustus on seadistatav, mis võimaldab sellega sõita nii ringrajal, maastikul ja jääl. ФОТО: Rauno Kadaja

После очистки автомобиля с него срезается крыша, переднее и заднее крылья, крышка багажника и бамперы - они заменяются деталями из углеродного волокна. Это поможет сделать машину легче.

По словам Лухасаара, уникальность их автомобилей заключается в том, что они устраняют дождевые желобы на стыке крыши и бортов автомобиля. Это сделано для того, чтобы придать более красивый вид и сделать автомобиль похожим на Porsche 959, который был выпущен всего в 345 экземплярах.

Vastutav mehaanik Eero Luhasaar on juba pikki aastaid tegelnud Porschedega ja selline ümberehitamine on uus proovikivi. ФОТО: Rauno Kadaja

Поскольку все их клиенты - энтузиасты автоспорта, они точно знают, чего они ждут или чего хотят от своего, так сказать, нового автомобиля. Например, с подвеской и настройкой шин черного Porsche, который выйдет из гаража этой весной, можно играть так, чтобы была возможность ездить по пустыне, на трассе и на льду.

Подвеска черного Porsche - из США. По словам ответственного за эту машину механика Элвиса Вескиса подвеска была изменена в соответствии с пожеланиями строителя автомобиля. Двигатель собран во Франции опытным двигателестроителем, который способен выжать из этого мотора максимум сил.

Enamasti ei kasutata auto mootoriruumis nahka, kuid see oli kliendi soov. ФОТО: Rauno Kadaja

При строительстве автомобилей используются многие современные технологии. Например, автомобиль сканируется в 3D, и совместимость запасных частей проверяется на напечатанных 3D-принтером пластиковых деталях до того, как фактический продукт будет готов.

Kõik autod saavad uue logo ja spetsiaalse seerianumbri. ФОТО: Urmas Luik

Бежевый Porsche в будущем будет называться Kalmar 7-97, а черный - Kalmar RS. Будет заменен и логотип автомобиля. Основа взята из собственного логотипа Porsche, но добавлены датский флаг, клетчатый флаг, трасса Audru, логотип компании Яна Кальмара Beyond Adventure и датский символ власти.

Цена одного автомобиля, выезжающего из гаража Kalmar Automotive, колеблется в диапазоне от 350 000 до 450 000 евро - на эти деньги, например, можно было бы купить три новых Porsche 911.

Интереса к восстановленным автомобилям хватает, и более десяти клиентов сейчас ждут, когда дойдет очередь до их машины.