Пн, 18.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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  • Провалившийся под лед внедорожник вытащили на берег с помощью водолаза
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Галерея и видео ⟩ Провалившийся под лед внедорожник вытащили на берег с помощью водолаза

В ночь на субботу в волости Вильянди на карьере Ахимяэ под лед провалился внедорожник. Чтобы вытащить машину на берег, потребовалась помощь водолаза. Спасательная операция продлилась более двух часов, пишет Sakala.

В воскресенье днем за спасательной операцией наблюдало около сотни человек.

На помощь съехались обладатели полноприводных автомобилей и инструктор тартуского водолазного клуба Maremark Кристен Салве.

"Машина хорошо засела в грязи. Глубина там около 3,1 метра, - сказал водолаз, когда машину вытащили на берег. - К машине цепляется крюк и ее вытаскивают - ничего сложного"

По словам Салве, за помощью к нему обратились почти сразу после инцидента. "Уже ночью написали. Вчера я взял необходимое оборудование и приехал", - сказал он, а также добавил, что за последние шесть-семь лет - это третий раз, когда он помогает вытащить на сушу провалившийся под лед автомобиль.

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