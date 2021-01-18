Галерея и видео ⟩ Провалившийся под лед внедорожник вытащили на берег с помощью водолаза

"Машина хорошо засела в грязи. Глубина там около 3,1 метра, - сказал водолаз, когда машину вытащили на берег. - К машине цепляется крюк и ее вытаскивают - ничего сложного"

По словам Салве, за помощью к нему обратились почти сразу после инцидента. "Уже ночью написали. Вчера я взял необходимое оборудование и приехал", - сказал он, а также добавил, что за последние шесть-семь лет - это третий раз, когда он помогает вытащить на сушу провалившийся под лед автомобиль.