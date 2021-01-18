Борьба за клиентов: сети продуктовых магазинов готовы ввязаться в ценовую войну

Сеть Prisma объявила, что снижение стоимости более 300 продуктов питания - не кампания, а постоянная ценовая конъюнктура с целью обеспечить себе статус сети с самой дешевой продовольственной корзиной, на который раньше претендовала Maxima, пишет rus.err.ee.

Когда на титул ценового лидера претендуют две сети, это указывает на ценовую войну, но директор по закупкам Prisma Peremarket Тынис Томмингас войной это называть не хочет, хотя отмечает, что если потребуется, они непременно скинут цены еще больше.

Руководитель эстонских филиалов Maxima Эдвинас Волкас сказал, что налаженная цепь поставок и хорошие партнеры, конечно, добавляют им возможностей для ведения ценовой войны, но они не бесконечные.

В Prisma и Maxima не исключают, что новый конкурент в лице Lidl может изменить правила игры, поэтому меры принимают уже сейчас.