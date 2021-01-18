Эстония на встрече министров ЕС подняла вопрос об аресте Навального

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что встреча в режиме видеоконференции была неофициальной, Эстонию на ней представлял вице-канцлер МИД по европейским делам Март Вольмер.
В ходе встречи Вольмер поднял тему ареста Алексея Навального. Он выразил мнение Эстонии, что следует как можно быстрее огласить совместное заявление стран ЕС о задержании Навального. «Мы должны также обсудить и быть готовыми ввести ограничительные меры в случае, если Навальный немедленно не будет освобожден», - добавил Вольмер.
По словам Вольмера, Эстония поддерживает озвученные Португалией - страной-председателем в ЕС приоритеты, в их числе долгосрочный бюджет сообщества и скорейшее применение средств на восстановление экономики ЕС.
«Для нас важно, чтобы нашли поддержку принятые саммитом ЕС в июле принципы, мы поддерживаем план Португалии развивать цифровую программу действий, усиливать трансатлантические отношения и тесное сотрудничество с Великобританией, а также активно участвовать в работе с государствами восточного партнерства».
По его словам, Эстония также в поддержку кампаний вакцинации хочет создать достойный доверия цифровой сертификат вакцинации, который в будущем позволит путешествовать вне зависимости от установленных в связи с COVID-19 ограничений.