Эстония на встрече министров ЕС подняла вопрос об аресте Навального

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что встреча в режиме видеоконференции была неофициальной, Эстонию на ней представлял вице-канцлер МИД по европейским делам Март Вольмер.

В ходе встречи Вольмер поднял тему ареста Алексея Навального. Он выразил мнение Эстонии, что следует как можно быстрее огласить совместное заявление стран ЕС о задержании Навального. «Мы должны также обсудить и быть готовыми ввести ограничительные меры в случае, если Навальный немедленно не будет освобожден», - добавил Вольмер.

По словам Вольмера, Эстония поддерживает озвученные Португалией - страной-председателем в ЕС приоритеты, в их числе долгосрочный бюджет сообщества и скорейшее применение средств на восстановление экономики ЕС.

«Для нас важно, чтобы нашли поддержку принятые саммитом ЕС в июле принципы, мы поддерживаем план Португалии развивать цифровую программу действий, усиливать трансатлантические отношения и тесное сотрудничество с Великобританией, а также активно участвовать в работе с государствами восточного партнерства».