Пн, 18.01.2021
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Юрген Лиги
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  • Эстония на встрече министров ЕС подняла вопрос об аресте Навального
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Эстония на встрече министров ЕС подняла вопрос об аресте Навального

Алексей Навальный вернулся в Россию. ФОТО: STAFF/REUTERS

На состоявшейся в понедельник видеовстрече министров по европейским делам стран ЕС ее участники сосредоточились на темах борьбы с пандемией, Эстония на этой встрече подняла тему ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что встреча в режиме видеоконференции была неофициальной, Эстонию на ней представлял вице-канцлер МИД по европейским делам Март Вольмер.

В ходе встречи Вольмер поднял тему ареста Алексея Навального. Он выразил мнение Эстонии, что следует как можно быстрее огласить совместное заявление стран ЕС о задержании Навального. «Мы должны также обсудить и быть готовыми ввести ограничительные меры в случае, если Навальный немедленно не будет освобожден», - добавил Вольмер.

По словам Вольмера, Эстония поддерживает озвученные Португалией - страной-председателем в ЕС приоритеты, в их числе долгосрочный бюджет сообщества и скорейшее применение средств на восстановление экономики ЕС.

«Для нас важно, чтобы нашли поддержку принятые саммитом ЕС в июле принципы, мы поддерживаем план Португалии развивать цифровую программу действий, усиливать трансатлантические отношения и тесное сотрудничество с Великобританией, а также активно участвовать в работе с государствами восточного партнерства».

По его словам, Эстония также в поддержку кампаний вакцинации хочет создать достойный доверия цифровой сертификат вакцинации, который в будущем позволит путешествовать вне зависимости от установленных в связи с COVID-19 ограничений.

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