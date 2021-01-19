Вт, 19.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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Лутсар не считает возможным смягчить ограничения еще больше

Ирья Лутсар. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В нынешней ситуации с распространением коронавируса пока что невозможно продолжать смягчать действующие ограничительные меры, заявила руководитель научного совета Ирья Лутсар.

"Заболеваемость хоть и стабилизировалась в какой-то мере, и нет такого роста, как в ноябре и декабре, это все же очень хрупкое равновесие", – передает rus.err.ee слова Лутсар.

Она указала на то, что в Таллинне и Ида-Вирумаа заведения, в которых собирались люди, закрылись, но появились нелегальные места для встреч.

Кроме того, если раньше вирус в основном распространялся в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то в праздники люди собирались и путешествовали вопреки наставлениям не делать этого и теперь вирус также широко распространен в Пярну и Южной Эстонии, да и в целом по стране. 

Лутсар также заверила, что формирование нового правительства при участии Партии реформ и Центристской партии не повлияет на работу научного совета, поскольку никто не хочет, чтобы борьба с коронавирусом пострадала от политических перемен.

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