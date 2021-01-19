Вт, 19.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Эстония
  • Шестой день переговоров: основные темы — окружающая среда и здравоохранение
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Галерея ⟩ Шестой день переговоров: основные темы — окружающая среда и здравоохранение

Сегодня, 19 января, в 11:00 в Рийгикогу продолжились коалиционные переговоры между Партией реформ и Центристской партией.

В первой половине дня речь пойдет об окружающей среде, энергетике и климате, во второй — о здравоохранении и социальной безопасности.

Вчера партии решили в будущем приступить к осуществлению плана действий по обучению на эстонском языке и выделить деньги на дополнительных учителей и материалы. По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, реформисты и центристы пришли к консенсусу, что необходима единая образовательная система.

«Мы начнем с детских садов, так как знаем, что там легче всего организовать учебный процесс на эстонском языке и так шаг за шагом будем двигаться, вовлекать общество в процесс», - отметила Каллас. По ее словам, к плану действий попробуют приступить как можно раньше.

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