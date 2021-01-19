Кремль о задержании Навального: утверждения, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда

Журналисты попросили прокомментировать высказывание Навального, что Путин его боится. По словам помощника главы государства, «это полная ерунда».
«Поскольку речь идет о гражданине РФ, в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил, не имеют никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, - это абсолютная ерунда», — добавил Песков.
На вопрос: будет Путин следить за Навальным и соблюдением его прав, Песков ответил «нет».
«Это не та ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан гарантируются законом РФ, безусловно, будет и в этом случае. Мы не намерены учитывать международное мнение в данном случае», — отметил он.
Песков также рассказал, что в России слышат призывы зарубежных стран, которые просят освободить Навального, однако «не собираются принимать их во внимание».
«Мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», — продолжил он.
Притом пресс-секретарь президента назвал «тревожными» призывы Навального выходить людей на улицы и подчеркнул, что эти высказывания могут проанализировать на предмет призывов к чему-то незаконному. Однако, как уверяет пресс-секретарь, в Кремле не опасаются массовых протестов.
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