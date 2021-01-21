Правительство планирует расширить ограничения по всей Эстонии

Сегодня правительство обсуждало дополнительные ограничения в 13 уездах - они касаются спа, мест общественного питания; еще требуется подсчитать размер компенсации", – сказал Ратас.

Сейчас в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничена работа ресторанов: они могут работать только с 6 до 19 часов. Спа закрыты, также действует ряд ограничений на занятия спортом и досугом.