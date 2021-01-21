Чт, 21.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Правительство планирует расширить ограничения по всей Эстонии

Tagasi astunud peaminister Jüri Ratas (KE) sai valitsuse pressikonverentsil viimast korda avalikkust uutest koroonapiirangutest teavitada. ФОТО: Tairo Lutter

Из-за коронавируса дополнительные ограничения планируется ввести в 13 уездах, об этом, как пишет портал Rus.ERR, сообщил уходящий в отставку премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня правительство обсуждало дополнительные ограничения в 13 уездах - они касаются спа, мест общественного питания; еще требуется подсчитать размер компенсации", – сказал Ратас.

"Думаю, этим на следующей неделе займется новое правительство", – добавил покидающий свой пост Ратас.

Сейчас в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничена работа ресторанов: они могут работать только с 6 до 19 часов. Спа закрыты, также действует ряд ограничений на занятия спортом и досугом.

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