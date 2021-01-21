Правительство планирует расширить ограничения по всей Эстонии
Из-за коронавируса дополнительные ограничения планируется ввести в 13 уездах, об этом, как пишет портал Rus.ERR, сообщил уходящий в отставку премьер-министр Юри Ратас.
Из-за коронавируса дополнительные ограничения планируется ввести в 13 уездах, об этом, как пишет портал Rus.ERR, сообщил уходящий в отставку премьер-министр Юри Ратас.
Сегодня правительство обсуждало дополнительные ограничения в 13 уездах - они касаются спа, мест общественного питания; еще требуется подсчитать размер компенсации", – сказал Ратас.
"Думаю, этим на следующей неделе займется новое правительство", – добавил покидающий свой пост Ратас.
Сейчас в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничена работа ресторанов: они могут работать только с 6 до 19 часов. Спа закрыты, также действует ряд ограничений на занятия спортом и досугом.