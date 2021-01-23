Фото и видео ⟩ На скользкой дороге спасательная машина попала в ДТП, пострадали спасатели

В субботу в 7 часов утра в деревне Лупре волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда, произошло дорожно-транспортное происшествие с машиной Пыльтсамааской спасательной команды, которая сама ехала по вызову на место происшествия.

Спасательная машина съехала с дороги из-за скользкого дорожного покрытия и перевернулась на крышу. В машине находились четверо спасателей, все они были доставлены на машине скорой помощи в клинику Тартуского университета. По предварительным оценкам, травмы никого из спасателей не опасны для жизни.

Чтобы вытащить спасательный автомобиль, был заказан эвакуатор из Тарту. Пыльтсамааская спасательная команда продолжит свою службу на машине команды Йыгева. На месте происшествия также находится полиция, и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены в ходе официального расследования.

Спасатели в момент ДТП ехали на вызов: на том же шоссе Пыльтсамаа-Выхма легковая машина съехала с дороги. Водитель этой машины не пострадал.

Спасательный департамент просит всех участников дорожного движения быть очень осторожными, так как дороги иногда очень скользкие из-за погодных условий.