Канадские ученые заявляют, что нашли эффективное лекарство от Covid-19

Результаты исследования являются «важным научным открытием» и делают колхицин «первым в мире пероральным препаратом, который можно использовать для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусом», - заявили в Монреальском институте сердечных заболеваний (MHI).

В исследовании участвовали 4488 пациентов из Канады, США, Европы и Южной Америки.

Исследование показало, что введение колхицина пациентам с COVID-19 "снижает на 44% смертность, 25% госпитализацию и 50% потребность в интубации".

Колхицин эффективен для остановки опасного воспалительного синдрома, называемого «цитокиновый шторм», и уменьшения осложнений, связанных с Covid-19, сказал Жан-Клод Тардиф, глава исследовательского центра MHI и ведущий исследователь.

По его словам, о словам исследователя, колхицин можно очень быстро использовать для лечения людей с COVID-19. "Мы лечим подагру с его помощью сотни лет, поэтому он доступен в аптеках, так что любой доктор завтра, который прочитает это, определенно сможет прописать лекарство, если захочет".

Доктор Тардиф считает, что назначение препарата может помочь быстро уменьшить загруженность больниц и сократить расходы на здравоохранение.