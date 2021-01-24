Март Хельме: за кулисами руководить новым правительством будут центристы

В интервью rus.err.ee Март Хельме сказал, что не видит, чтобы люди, которые вошли в состав нового правительства, были бы самостоятельными политиками. "Они являются либо чиновниками, как, например, новый министр внутренних дел Кристиан Яани, либо партийными пешками. То есть теми, кто станет выполнять партийные задания и реализовывать решения, которые принимаются за кулисами", - сказал Хельме.