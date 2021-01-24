Вс, 24.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Март Хельме: за кулисами руководить новым правительством будут центристы
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Март Хельме: за кулисами руководить новым правительством будут центристы

Март Хельме. ФОТО: Tairo Lutter

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что ключевые решения нового правительства будут принимать не реформисты, которым достался пост премьер-министра, а центристы.

В интервью rus.err.ee Март Хельме сказал, что не видит, чтобы люди, которые вошли в состав нового правительства, были бы самостоятельными политиками. "Они являются либо чиновниками, как, например, новый министр внутренних дел Кристиан Яани, либо партийными пешками. То есть теми, кто станет выполнять партийные задания и реализовывать решения, которые принимаются за кулисами", - сказал Хельме.

Также вице-председатель EKRE заявил, что позиции Каи Каллас как главы правительства будут очень хрупкими и за кулисами руководить новым правительством будут именно центристы.

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