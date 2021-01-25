Пн, 25.01.2021
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  • Тяжелое ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком и сбила столб, который упал на другую машину
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Тяжелое ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком и сбила столб, который упал на другую машину

Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Сегодня, 25 января, утром на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. 

В 8:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Сауэ произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.

По уточненным данным полиции, в деревне Айла на 31-м километре Таллиннской окружной дороги столкнулись грузовик и автомобиль Toyota. В результате столкновения Toyota ударился о фонарный столб, который от удара рухнул на ехавший в противоположном направлении автомобиль Volkswagen.

С места происшествия на скорой помощи в больницу был увезен 49-летний водитель Toyota.

Движение на месте происшествия было нарушено. 

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