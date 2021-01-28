Чт, 28.01.2021
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Индрек Касела
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Галерея ⟩ Соединению здания главпочтамта с Coca-Cola Plaza дан зеленый свет

Управа Таллинна выдала разрешение на строительство соединения бывшего здания Главпочтамта и кинотеатра Coca-Cola Plaza, пишет Postimees

«В лучшем случае строительство может начаться в конце года», - сказал Тармо Каротам, управляющий фондом Baltic Horizon Foundation, который занимается развитием территории.

Согласно проектному решению, Baltic Horizon планирует новые современные и удобные для пешеходов пути доступа в квартал Ротерманн как из Старого города, так и из центра, а кроме того, в объединяющихся зданиях появятся дополнительные коммерческие и офисные площади.

Соединение двух зданий обойдется в 20 миллионов евро. Девелоперским проектом руководит Paasik OÜ, проектное решение разработали проектное бюро Innopolis Insenerid и архитектурное бюро HG Arhitektuur.

Управляющий фондом Тармо Каротам сказал, что после получения разрешения на строительство следующим шагом будет определение  всех арендаторов.

Каротам добавил, что некоторые арендаторы уже есть, и с разрешением на строительство можно начать более активно заключать договоры аренды. «Следующим шагом будет общение с новыми арендаторами, а затем, конечно, строительные тендеры, чтобы увидеть, насколько хороша цена строительства на рынке сегодня», - сказал он.

Как владелец Coca Cola Plaza и Postimaja, Baltic Horizon Foundation долгое время искал решение, как лучше связать "таллиннскую артерию" и перекресток с более интенсивным движением с кварталом Ротерманн. 

В более отдаленной перспективе к обоим зданиям планируется надстроить еще несколько этажей. «Наша идея состоит в том, чтобы соединить два дома вместе, чтобы лучше заполнить пространство в центре города», - объяснял год назад  Каротам.

«Мы называем это воротами в квартал Ротерманна», - добавил он.

В настоящее время между бывшим зданием почты и Coca-Cola Plaza располагается контейнеры и мусорные ящики. «Здесь будет нормальная и эффектная крыша из пузырчатой ​​пленки, которая будет создавать пространство и свет», - пояснил Каротам.

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