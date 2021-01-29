Ханно Певкур заразился коронавирусом

В пятницу Ханно Певкур сообщил в социальных сетях, что в четверг у него поднялась легкая температура и после консультации с семейным врачом он решил сделать тест на коронавирус.

«К сожалению, результат был положительным. Я даже не представляю, где я мог заразиться вирусом. Я постоянно носил маску и по максимуму избегал контактов. Но факт есть факт. В дальнейшем буду следовать указаниям семейного врача и Департамента здоровья, в том числе находиться в изоляции. Я хорошо себя чувствую и надеюсь, что так будет и в дальнейшем», - сообщил Певкур.