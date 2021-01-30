Вакцину AstraZeneca ждут в Эстонии к началу февраля

«Мы ждем первую поставку 7 февраля, и с первой поставкой производитель обещал привезти около 14 000 доз вакцины», - сказала советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер.

Согласно плану поставок производителя, в феврале в Эстонию тремя частями должны прибыть примерно 75 000 доз вакцины AstraZeneca. «Это то, что мы знаем на данный момент, но до сих пор опыт показывал, что информация может быстро меняться», - добавила Сыбер.

Эффективность вакцины в клинических испытаниях оценена примерно в 60 процентов. Вакцина AstraZeneca назначается в двух дозах. Вторую дозу вакцины пациент получает через 4–12 недель.

Большинство участников клинических исследований были в возрасте от 18 до 55 лет. Насколько хорошо вакцина может действовать на людей старше 55 лет, сделать вывод из исследований невозможно из-за недостаточного количества результатов, однако на основе исследований других вакцин можно предположить, что иммунитет разовьется. Таким образом, научные эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам пришли к выводу, что вакцину можно применять и к пожилым людям. Ожидается, что больше данных поступит за счет продолжающихся клинических испытаний с участием пожилых людей.

Самые распространенные побочные эффекты AstraZeneca в клинических испытаниях обычно были слабыми или умеренными и разрешались в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми побочными эффектами являются боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечные боли, общее недомогание, озноб, повышенная температура, боль в суставах и тошнота.

Еврокомиссия опубликовала договор с AstraZeneca

На прошлой неделе фармацевтическая компания предупредила, что из-за перебоев в производстве на европейских заводах обещанные поставки не могут быть доставлены вовремя. Однако трудности с доставкой не касаются поставок в Соединенное Королевство . Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал во вторник в интервью, что британцы подписали соглашение за три месяца до ЕС, поэтому у компании было время исправить сбои британских заводов.

"В Европе мы на три месяца отстаем от графика в устранении этих недостатков. Хотел бы я лучших результатов? Конечно", - сказал он.

Однако ЕС не удовлетворился причиной задержек с поставкой фармацевтического производителя и потребовал соблюдения контракта.

В этот четверг Европейский союз создал систему мониторинга экспорта вакцины от коронавируса, которая дает государствам-членам возможность запретить поставки вакцины за пределы сообщества. По словам официальных лиц, экстренная мера не нацелена на какую-то конкретную компанию - необходимость ее разработки была вызвана спором с британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, объемый поставок вакцины которой не соответствует соглашению с ЕС.