C 1 февраля въезжать в Эстонию без ограничений можно лишь из пяти европейских стран

В период с 1 по 7 февраля будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.
Ограничение передвижения не будет действовать для тех, кто прибывает из следующих стран: Болгария, Исландия, Греция, Норвегия и Финляндия.
Лимит пересматривается раз в неделю по пятницам, и новый лимит вступит в силу в следующий понедельник.
По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибыл из страны Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100000 жителей за последние 14 дней.
Согласно постановлению правительства, ограничение свободы передвижения не распространяется на людей без признаков болезни, которые в течение последних десяти дней находились на территории Эстонии, Литвы или Латвии и прибыли в Эстонию из Литвы или Латвии.
С 1 января правительство ввело дополнительную обязанность для прибывающих в Эстонию из Великобритании пройти тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия в Эстонию, с отрицательным результатом. Обязанность пройти тест не распространяется на детей младше 12 лет. Новоприбывшие из Великобритании также подлежат 10-дневной самоизоляции. Правило также применяется, если Великобритания была транзитной страной во время поездки в Эстонию. Период самоизоляции может быть сокращен, если, помимо отрицательного результата первого теста, результат повторного теста, проведенного на седьмой день после прибытия, также будет отрицательным.
На основании составленного Советом Европейского Союза списка третьих стран в Эстонию можно поехать из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. Прибывая в Эстонию из Руанды, Южной Кореи и Японии следует соблюдать десятидневное ограничение на свободу передвижения.