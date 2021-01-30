Если ждете посылку, не попадитесь! Жителей Эстонии предупреждают об очередной уловке мошенников

В Эстонии вновь стали распространяться мошеннические письма от якобы Eesti Post или Omniva: у клиентов просят их данные, чтобы можно было доставить посылку. Внешне может показаться, что электронное письмо пришло от Eesti Post, но ссылка внутри письма ведет на другой сайт. Omniva призывает клиентов тщательно проверять содержание писем, передает Järva Teataja.

По словам компании, к любому сообщению с просьбой об оплате со ссылкой для денежного перевода следует относиться скептически. Если действительно Omniva должна доставить посылку с наложенным платежом, клиенту надо будет заплатить за нее при получении, например, в посылочном автомате. Omniva никогда не запрашивает у клиентов финансовые данные и не требует оплатить посылку через ссылку в письме.

Безусловно, следует обращать внимание с какого адреса электронной почты пришло письмо и какая информация содержится в письме.

Бдительными следует быть и клиентам других курьерских компаний, поскольку есть основание полагать, что аналогичная схема работает и в отношении других предприятий.

В случае, если ваши банковские данные были украдены, следует незамедлительно связаться со своим банком, при необходимости нужно закрыть кредитную карту.

Также о контакте с мошенниками следует сообщить и в полицию.

Пример мошеннического письма: