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МОК обещает провести Олимпиаду в Токио несмотря ни на что, Британия завершает вакцинацию жителей домов престарелых и начинает массовое тестирование в нескольких южных районах, включая Лондон, а массовая вакцинация в Израиле показывает обнадеживающие результаты.

За минувшие сутки в мире Covid-19 заболели более 80 тысяч человек, скончались свыше двух тысяч. Около 108 тысяч пациентов в разных странах мира находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Скоро исполнится год первым случаям массового заражения на европейском континенте, в Италии. Сейчас в списке 10 наиболее пострадавших стран находятся шесть европейских государств, но лидируют в нем по-прежнему США, Индия и Бразилия.

В Британии обнаружен южноафриканский штамм местного происхождения

Массовое экстренное тестирование населения по методу "от двери к двери" на наличие южноафриканского штамма коронавируса начинается в районах Англии, где в ходе регулярных выборочных проверок были обнаружены случаи заражения им, не связанные с поездками в ЮАР.

Два человека заболели в графстве Суррей. Тестирование будет проводиться также в Лондоне, графствах Кент и Хартфордшир и городе Уолсолл к северо-востоку от Бирмингема.

Ранее южноафриканский штамм находили только у людей, посещавших Южную Африку.

Ученые опасаются, что новый штамм, впервые выявленный в ЮАР в октябре прошлого года, менее восприимчив в действию вакцин и несет риск повторного заражения для людей, уже переболевших "обычным" Covid-19.

Олимпиаде в Токио все же быть?

Getty Images Несмотря на перенос Игр, логотип "Токио-2020" организаторы решили сохранить.

Готовиться к нынешнему лету посоветовал спортсменам исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

В интервью Би-би-си Radio 5 он заявил, что положение существенно изменилось по сравнению с прошлым летом, когда Игры были перенесены на год, и что он видит основания для оптимизма.

На позапрошлой неделе лондонская Times со ссылкой на свои источники писала, что в японском правительстве превалирует мнение отказаться от Игр, но окончательное решение будет принято в конце марта в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в мире. Не исключен вариант, при котором они состоятся без зрителей.

Пока Олимпиада запланирована на 23 июля - 8 августа, при этом официальное название "Токио-2020" сохранено.

Израиль: эффективность вакцины Pfizer/BioNTech выше заявленной

Согласно опубликованным данным министерства здравоохранения Израиля, из 715425 жителей страны, получивших обе прививки, заразились коронавирусом 317, или 0,04%, и лишь 16 из них потребовалась госпитализация.

После проведенных в прошлом году испытаний концерн Pfizer говорил, что его препарат обеспечивает защиту в 92% случаев.

В Британии завершается вакцинация пожилых

Практически все обитатели домов престарелых в Англии и Северной Ирландии к 1 февраля получили первую прививку от коронавируса.

Из 10 с лишним тысяч заведений неохваченными остаются лишь несколько, где процедуру перенесли из-за местных осложнений эпидемиологической ситуации, но медики явятся туда в ближайшие дни.

В Шотландии процесс завершится к 5 февраля, в Уэльсе первую прививку получили 75% пациентов.

Getty Images Почти 9 миллионов британцев, в основном - пожилых, уже получили первую дозу прививки.

"Если кому-то еще не предложили вакцину, сообщайте мне, и я лично возьму дело на контроль", - заявила в интервью Би-би-си Radio 4 министр соцзащиты Элен Уитли.

Премьер Борис Джонсон назвал достигнутый результат ключевой вехой. Главное теперь - как можно скорее полностью провести вакцинацию и вернуть родственникам пожилых людей возможность посещать их как раньше, сказала научный директор Британского общества борьбы с болезнью Альцгеймера Фиона Карраэр.

По плану правительства, к 15 февраля следует обеспечить первой прививкой всех граждан старше 70 лет и обслуживающих их медиков и социальных работников.

В минувшую субботу в Соединенном Королевстве сделали рекордные 600 тыс. прививок. Почти девять миллионов британцев уже получили первую прививку, а 490 тысяч привились оба раза.

AstraZeneca наращивает выпуск вакцины

В обмен на просьбу Еврокомиссии компания AstraZeneca обещала дополнительно произвести в концу марта 9 миллионов доз своей вакцины от коронавируса, известной также как "оксфордская", доведя поставки в I квартале до 40 миллионов доз.

Getty Images С начала года многие страны Европы столкнулись с невыполнением договоров о поставках вакцины со стороны AstraZeneca и дистрибьютеров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это шагом вперед, однако данное количество составляет лишь половину необходимого.

Ранее высказывались опасения, что из-за нехватки мощностей на расположенных в континентальной Европе предприятиях англо-шведской компании AstraZeneca график вакцинации в странах ЕС может оказаться под угрозой.