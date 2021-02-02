Кремль: мы надеемся, что дело Навального не повлияет на отношения ЕС и Россией

«Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что российская сторона намерена последовательно объяснять обстоятельства дела Навального, но реагировать на менторские заявления со стороны Евросоюза не будет.
«Если некий жесткий месседж ведется, у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж. Эта тема, по которой мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям. Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены, и принимать их во внимание мы не намерены», - сказал он, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Боррель приедет в Москву четверг и планирует сделать жесткое сообщение от Евросоюза о неприемлемости происходящего в России. Также он выразил желание встретиться с Навальным.
Песков подчеркнул, что Боррель будет встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Лавров готов обсуждать открыто и предельно откровенно ситуацию, сложившуюся с Навальным.
«Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО не произойдет», - заключил Песков.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН по замене условного наказания Навальному на реальный срок.