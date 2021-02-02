Лийна Керсна: вместе с партнерами мы внимательно рассмотрим проект закона о дошкольном образовании

«Сотрудники детских садов и яслей в сложных условиях кризиса приложили максимум усилий к тому, чтобы наши дети находились под присмотром, а родители могли ходить на работу. Я выражаю признательность за этот огромный вклад в обеспечение функционирования общества», - сказала министр Лийна Керсна.

«Согласно первоначальной программе, новый закон об основной школе должен был бы вступить в силу с осени. В нынешних условиях следует продлить разработку закона и предоставить сторонам больше времени, чтобы совместными усилиями достичь наилучшего результата, - сказала Керсна. - Наша общая задача - в процессе переговоров прийти к такому закону, который обеспечит семьям равные возможности для получения качественной услуги, при этом не ограничивая возможности выбора».

Министр объяснила, что сейчас очень подходящее время для того, чтобы внимательно рассмотреть законопроект: в результате завершившегося 20 января процесса согласования министерство получило обратную связь относительно связанных с законопроектом опасений и много содержательных предложений.

На следующем этапе пройдут встречи с организациями, которые представили свои предложения, предложения будут рассмотрены, далее продолжится разработка законопроекта и пояснительной записки.

Согласно новому плану осенью будет проведен дополнительный процесс согласования, в рамках которого все партнеры могут представить свои комментарий к дополненному тексту законопроекта. После этого законопроект будет представлен правительству.