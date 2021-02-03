Ср, 3.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
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  • Президента Эстонии, командующего силами обороны и 50-70-летних хотят вакцинировать как можно быстрее
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Президента Эстонии, командующего силами обороны и 50-70-летних хотят вакцинировать как можно быстрее

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. ФОТО: Valda Kalnina/EPA/Scanpix

Премьер-министр Кая Каллас в передаче «В студии премьер-министр» радиостанции Vikerraadio сказала, что правительство может уточнить план вакцинации, сообщил rus.err.ee.

Она отметила, что в план нужно внести уточнения, чтобы поставить высокопоставленных чиновников и более молодых людей в очередь пораньше. Президента, командующего силами обороны и других чиновников нужно вакцинировать быстрее, поскольку вакцинация может стать обязательной для участия в разного рода совещаниях, и будет плохо, если мы не сможем принимать в них участие из-за невакцинированных чиновников.

С пожилыми людьми Каллас сослалась на мнение семейных врачей: люди старше 80 лет больше сидят дома и мало общаются, а 50-70-летние находятся в особой группе риска из-за своей активности. Предложения по плану министр Танель Кийк должен сделать правительству уже на следующей неделе.

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