Президента Эстонии, командующего силами обороны и 50-70-летних хотят вакцинировать как можно быстрее

Она отметила, что в план нужно внести уточнения, чтобы поставить высокопоставленных чиновников и более молодых людей в очередь пораньше. Президента, командующего силами обороны и других чиновников нужно вакцинировать быстрее, поскольку вакцинация может стать обязательной для участия в разного рода совещаниях, и будет плохо, если мы не сможем принимать в них участие из-за невакцинированных чиновников.
С пожилыми людьми Каллас сослалась на мнение семейных врачей: люди старше 80 лет больше сидят дома и мало общаются, а 50-70-летние находятся в особой группе риска из-за своей активности. Предложения по плану министр Танель Кийк должен сделать правительству уже на следующей неделе.