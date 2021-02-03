Президента Эстонии, командующего силами обороны и 50-70-летних хотят вакцинировать как можно быстрее

Она отметила, что в план нужно внести уточнения, чтобы поставить высокопоставленных чиновников и более молодых людей в очередь пораньше. Президента, командующего силами обороны и других чиновников нужно вакцинировать быстрее, поскольку вакцинация может стать обязательной для участия в разного рода совещаниях, и будет плохо, если мы не сможем принимать в них участие из-за невакцинированных чиновников.