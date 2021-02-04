Учеников Эльваской гимназии отправили домой посреди дня

«В связи с выявленным случаем руководство школы приняло превентивные меры, отправив все 7-12 классы домой. Также в четверг, 4 февраля, руководство школы отменяет питание в учебном здании по адресу Пуйестеэ, 2. В связи с этим ученики 7-12 классов в четверг будут учиться дистанционно», - передала Tartu Postimees руководитель по коммуникациям волости Эльва Мерилин Сяде.

В пятницу, 5 февраля, ученики 7-12 классов смогут вернуться в школу, за исключением класса, который отправлен на самоизоляцию. По вопросам, касающихся учебной работы, учеников просят обращаться к классному руководителю или руководству гимназии.

Учебный процесс для учеников 1-6 классов продолжится в прежнем режиме.

Эльваская волостная управа сообщила, что все родители получат конкретную информацию и дальнейшие инструкции через Stuudium. Департамент здоровья свяжется со всеми близкими контактами.