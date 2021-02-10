Эхо 90-х и серые сделки: почему в Москве могут отказать в покупке квартиры

Издание рассказывает, каким критериям должен соответствовать покупатель квартиры в элитном московском жилом комплексе. Оказывается, одних денег для такой покупки порой недостаточно.

Фейс-контроль из 90-х

До середины 2010-х годов состав будущих резидентов подбирался методами фейс-контроля, проведения собеседований и основательной проверкой службой безопасности. «Это позволяло решить, кто из покупателей подходит не просто потому, что у него есть финансовые возможности приобретения апартаментов в клубном доме, но и потому, что его социальный статус будет соответствовать общему окружению», — рассказывает директор по маркетингу компании Coldy Елена Далингера.

«Раньше застройщики досконально подходили к выбору жильцов ввиду действительно ограниченного количества элитных домов. Схемы сделок были по большей части серые, поэтому требовались гарантии как для застройщика, так и для покупателя, что его не обманут», — вспоминает директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

Со временем подобный фейс-контроль в продажах элитного жилья стал пережитком, а отбор — более мягким, говорят эксперты.

Как проходит отбор сегодня

Главное сейчас — не наличие суммы для покупки, а уровень доходов. «Покупка такого рода квартиры требует соответствия по многим параметрам: стиль одежды, класс автомобиля, образ жизни. Содержание квартиры в клубном доме требует стабильного высокого дохода. И на первом этапе клиент уже оценивает, сможет ли он обслуживать такую недвижимость», — объясняет Синилова.

Но даже отказавшись от фейс-контроля из 90-х, современные девелоперы все же оценивают покупателей и могут отказать некоторым в покупке. Например, если есть вопросы по схеме платежей, которые требуют согласования с первым лицом компании-застройщика.

Девелопер может отказать покупателю, если ему не нравится его напористый характер или клиент начинает принижать качество дома и в целом всеми недобросовестными методами давить на застройщика, выпрашивая скидку, пояснила директор департамента по работе с девелоперами Savills. По ее словам, застройщик таким образом пытается оградить от проблем не себя, а будущих жильцов дома — от скандалов.

«Человек с улицы или с неоднозначной репутацией едва ли сможет поселиться в клубном ЖК, ведь наличие такого жильца может привлечь внимание и к другим обитателям дома — а там могут проживать и политические деятели, и влиятельные бизнесмены, и звезды эстрады и кино. Собеседования, конечно, ушли в прошлое, но остались возможны какие-то аккуратные уточняющие вопросы, но больше для понимания, откуда растут ноги состояния клиента», — отмечает директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин.

Застройщики наиболее знаковых комплексов могут проверять биографию потенциального жильца, его репутацию и, конечно, происхождение средств на покупку недвижимости, уточнил Амелин. По его словам, деньги из офшора или от третьего лица, скорее всего, вызовут подозрение — а вдруг это преступник.

Правила клуба

Приобретение квартиры в уже заселенном элитном доме существенно отличается от новостройки. В случае если это старые клубные дома, где уже сформировано мощное соседское комьюнити, когда один из жильцов решил продать квартиру, есть негласное правило — предложить покупку для начала соседям, рассказал директор по маркетингу компании Millhouse Станислав Лобанов.

Второй тип клубного формирования, когда люди выбирают элитный дом или комплекс за счет инфраструктуры района или его доминанты. «К примеру, такой доминантой может стать стадион, формирующий спортивное комьюнити из игроков футбольной команды и обеспеченных болельщиков», — отметил Лобанов.