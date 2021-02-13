Сб, 13.02.2021
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Март Хельме
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  • В квартире в Пыхья-Таллинне совершено нападение: жертва умерла, подозреваемый задержан
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В квартире в Пыхья-Таллинне совершено нападение: жертва умерла, подозреваемый задержан

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Прибывшая на вызов в Пыхья-Таллинн 12 февраля полиция обнаружила в квартире мужчину с колотыми ранами, который позднее скончался в больнице. Подозреваемый задержан.

В пятницу, 12 февраля в 21:25 полиция получила вызов о возможном преступлении на улице Уус-Малева в Таллинне. Прибывшие на место полицейские обнаружили 35-летнего мужчину с колотыми ранами, его состояние было крайне тяжелым. Медики доставили жертву в больницу, однако там он скончался. 

На месте преступления был задержан 55-летний подозреваемый мужчина. 

Точные обстоятельства установят полицейские в ходе уголовного дела. Однако уже на данный момент известно, что мужчины были знакомы, какие события предшествовали столь печальному развитию событий будет установлено.

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