Luminor предупреждает: интернет-мошенники все активнее ищут новых жертв

По словам Паабута, в последнее время наиболее заметны инвестиционные мошенничества, связанные с криптовалютой. Этому способствовал рост цен на биткойны, благодаря чему мошенники надеются привлечь людей с помощью схем, которые предлагают возможность инвестировать в криптовалюту. «С людьми связываются по телефону или письмом, и им предлагается возможность получить большую прибыль, инвестируя в криптовалюту. Для инвестирования, например, человека просят перевести деньги на счет компании, предлагающей инвестиционные услуги в криптовалюте», – рассказал Паабут.

Преступники обещают открыть у поставщика услуг счет на имя человека, но фактически деньги переводятся на счёт преступника. В другом случае счет может быть открыт, но он остаётся под контролем преступников, а человек не может использовать средства на счёте. В процессе общения преступники также могут периодически присылать обзор так называемого инвестиционного счета человека, который "всегда приносит большую прибыль". «Такие обзоры, конечно – вымысел, и их единственная цель состоит в том, чтобы побудить людей отдать преступникам ещё больше денег», – сказал Паабут.

Также стоит быть бдительным в отношении различных финансовых пирамид, и в частности, "работающих" по схеме Понци. «В этих схемах первые инвесторы даже могут в течение какого-то времени получить определённый доход, – говорит Паабут. - Однако цель состоит в том, чтобы побудить их вкладывать всё больше и больше, вовлекать своих друзей и членов семьи. Конечно, в этих случаях нет реальных прибыльных инвестиций, инвесторам платят их собственными деньгами и деньгами новых инвесторов». Когда новые люди перестают присоединяться к схеме, денег на выплаты больше не остается, и мошенники, которые прежде действовали очень активно, исчезают.

Паабут посоветовал особенно осторожно относиться к инвестиционным предложениям, которые обещают быструю и большую прибыль, якобы без риска. «Если вам такое предлагают, можете быть уверены, что это – мошенничество», – сказал он. Тот факт, что к людям обращаются навязчиво, что их поведение отличается агрессивностью, также указывает на мошенничество. Нередки случаи, когда людей оскорбляют, если они не хотят вкладывать деньги.