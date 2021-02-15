Luminor предупреждает: интернет-мошенники все активнее ищут новых жертв

По словам Паабута, в последнее время наиболее заметны инвестиционные мошенничества, связанные с криптовалютой. Этому способствовал рост цен на биткойны, благодаря чему мошенники надеются привлечь людей с помощью схем, которые предлагают возможность инвестировать в криптовалюту. «С людьми связываются по телефону или письмом, и им предлагается возможность получить большую прибыль, инвестируя в криптовалюту. Для инвестирования, например, человека просят перевести деньги на счет компании, предлагающей инвестиционные услуги в криптовалюте», – рассказал Паабут.
Преступники обещают открыть у поставщика услуг счет на имя человека, но фактически деньги переводятся на счёт преступника. В другом случае счет может быть открыт, но он остаётся под контролем преступников, а человек не может использовать средства на счёте. В процессе общения преступники также могут периодически присылать обзор так называемого инвестиционного счета человека, который "всегда приносит большую прибыль". «Такие обзоры, конечно – вымысел, и их единственная цель состоит в том, чтобы побудить людей отдать преступникам ещё больше денег», – сказал Паабут.
Также стоит быть бдительным в отношении различных финансовых пирамид, и в частности, "работающих" по схеме Понци. «В этих схемах первые инвесторы даже могут в течение какого-то времени получить определённый доход, – говорит Паабут. - Однако цель состоит в том, чтобы побудить их вкладывать всё больше и больше, вовлекать своих друзей и членов семьи. Конечно, в этих случаях нет реальных прибыльных инвестиций, инвесторам платят их собственными деньгами и деньгами новых инвесторов». Когда новые люди перестают присоединяться к схеме, денег на выплаты больше не остается, и мошенники, которые прежде действовали очень активно, исчезают.
Паабут посоветовал особенно осторожно относиться к инвестиционным предложениям, которые обещают быструю и большую прибыль, якобы без риска. «Если вам такое предлагают, можете быть уверены, что это – мошенничество», – сказал он. Тот факт, что к людям обращаются навязчиво, что их поведение отличается агрессивностью, также указывает на мошенничество. Нередки случаи, когда людей оскорбляют, если они не хотят вкладывать деньги.
В любом случае держитесь подальше от тех, кто спрашивает номер счета и данные платежной карточки (номер карточки, код CVC, который находится на обратной стороне карточки), или пароли доступа к интернет-банку. "Кроме того, никому не следует предоставлять контроль над своим компьютером через программу удалённого управления. Стоит помнить, что банковский служащий или другой легальный провайдер инвестиционных услуг, никогда не будет запрашивать такой доступ», – подчеркнул Паабут.