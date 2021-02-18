Обзор ⟩ Все, что нужно знать о новых ограничениях

Как отметила премьер-министр Кая Каллас, коронавирус распространяется по всей Эстонии, и интенсивность заболевания высока. «Чтобы замедлить распространение инфекции, мы решили вместо сплошных ограничений применить временные меры там, где риск заражения наиболее высок. Целью правил, установленных правительством, является обеспечение того, чтобы наша система здравоохранения выдержала такую ​​нагрузку», - сказала она.

В то же время Каллас подчеркнула, что наибольшее влияние на распространение вируса оказывает поведение каждого. «Я напоминаю всем: уменьшите контакты с другими людьми, больше оставайтесь дома, мойте руки и носите маску, чтобы снизить риск передачи вируса. Я также призываю работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно, если это возможно, потому что рабочие места являются одним из основных мест, где возникают крупные очаги инфекции. Чтобы избежать более строгих ограничений, важно соблюдать действующие ограничения. Рассредоточенность, маски и сокращение контактов - единственный способ сохранить открытыми общество и экономику», - сказала она.

Образование

По предложению научного совета правительство решило, что после окончания школьных каникул в школах не будет контактной учебы, начиная с 5-го класса, в течение одной недели, чтобы разорвать цепи заражения. Таким образом, ученики не могут находиться в помещениях общеобразовательных школ с 1 по 7 марта.

Ограничение не распространяется на начальные классы и детей с особыми потребностями, а также в случаях необходимости опорных образовательных услуг, консультаций, практических занятий, экзаменов, тестов или участия в олимпиадах. Для учащихся начальной школы также сохраняется возможность посещать кружки по интересам.

Образование и деятельность по интересам, повышение квалификации, учебная и молодежная работа и спорт

Занятия, связанные с образованием и деятельностью по интересом, повышением квалификации, молодежной работой и спортом в виде занятий в группах запрещены как минимум в течение следующих двух недель для детей, молодежи и взрослых.

В помещении могут находиться до 200 человек. К занятиям на свежем воздухе, связанным с образованием и деятельностью по интересом, повышением квалификации, молодежной работой и спортом, допускаются не более 250 человек при соблюдении требования о рассредоточении. То же касается и спортивных соревнований на свежем воздухе.

Общественные собрания и богослужения

Публичные собрания и богослужения с нестационарными сидячими местами разрешены в закрытых помещениях при условии 50-процентной заполняемости. В этом случае на собрания в помещении могут участвовать не более 200 человек. На мероприятиях на открытом воздухе могут принять участие до 250 человек, но они должны быть рассредоточены.

Развлечения

Те же правила, то есть требование о 50-процентной заполняемости, ограничение на 200 человек в помещении и 250 человек на открытом воздухе, также применяются при предоставлении развлекательных услуг. Требования распространяются на предоставление развлекательных услуг как в общественных, так и в закрытых местах.

Питание

В заведения общепита остаются открыты при условии заполняемости в 50% и дистанцирования. В ресторанах нельзя будет находиться группой более шести человек, при этом необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Также не будут закрыты кино и театры - при том же условии относительно заполняемости и ношения масок.

Сауны, аквапарки и бассейны

В саунах, спа, бассейнах и аквапарках, предназначенных для общественного пользования, в ближайшие две недели можно заниматься только спортом при соблюдении правил занятий спортом.

Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность в системе соревнований спортивного объединения, включая членов и кандидатов взрослых и юношеских команд Эстонии и игроков командных чемпионатов, а также на деятельность людей с ограниченными возможностями.