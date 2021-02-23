Ангела Меркель получит государственную награду от Эстонии

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне годовщины Дня независимости ЭР представлена к награде - Крест Маарьямаа I степени - за вклад в развитие отношений между Германией и Эстонией.

Наград удостаиваются жители Эстонии и наши сторонников за рубежом за их упорство в своей деятельности и верность принципам, на которые опирается современная Эстония: открытость и демократия, знания и предпринимательство, забота и внимание.