Ангела Меркель получит государственную награду от Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 103-й годовщины Эстонской Республики представит к наградам 152 человека. Среди них и Ангела Меркель.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 103-й годовщины Эстонской Республики представит к наградам 152 человека. Среди них и Ангела Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель накануне годовщины Дня независимости ЭР представлена к награде - Крест Маарьямаа I степени - за вклад в развитие отношений между Германией и Эстонией.
Наград удостаиваются жители Эстонии и наши сторонников за рубежом за их упорство в своей деятельности и верность принципам, на которые опирается современная Эстония: открытость и демократия, знания и предпринимательство, забота и внимание.
С полным списком награжденных людей можно ознакомиться здесь.