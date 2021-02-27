Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну - прим.ред.) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня", - сказал Лукашенко на Олимпийском собрании НОК в пятницу.