За сутки в Эстонии выявлено 1536 зараженных, скончались 14 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 951 человека. 675 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 177, в Ляэне-Вирумаа - 110, на Сааремаа - 64, в Тартумаа - 54, в Пярнумаа - 26 в Рапламаа - 24 новых случая заражения. В Вырумаа было зафиксировано 20, в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа по 16 случаев заражения. На Хийумаа - 14, в Ляэнемаа - 9, в Валгамаа - 8 и в Пыльвамаа - 7 случаев заражения. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

По состоянию на утро 5 марта в больницах находится 578 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 564 госпитализированных). В отделении интенсивной терапии - 56 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 30.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 92 270 человек, из которых у 42 234 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 70 610 случаев заболевания COVID-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1197 случая на 100 000 человек.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 268 012 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 4512 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 1007.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Информацию о пунктах тестирования по всей стране можно найти на сайте www.koroonatestimine.ee/ru.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.