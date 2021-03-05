Минфин: рост цен весной начнет набирать обороты

В пятницу Департамент статистики Эстонии объявил, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,9% по сравнению с январем и на 0,6% по сравнению с февралем прошлого года.

«На динамику цен также повлияла холодная зима в феврале и продолжающийся рост цен на нефть. Цены на нефть выросли более чем на 60 процентов с начала ноября и вернулись на докризисный уровень», - сказал Пунгас в пресс-релизе.

По его словам, оптимизм по поводу внедрения вакцин, укрепление экономик Азии и США, а также сокращение производства в некоторых нефтяных странах привели к быстрому восстановлению цен на нефть.

Еще одного фактор, по его словам, это более холодная зимняя погода в последние годы, которая вкупе с перебоемв работе электростанции в Финляндии, привела к росту цен на электроэнергию на фондовой бирже Nordpool до самого высокого уровня. "В результате электричество было для бытовых потребителей почти на четверть дороже, чем год назад", - отметил аналитик.

Он отметил, что если осенью прошлого года вторая волна вируса привела к удешевлению услуг, то в начале этого года цены на услуги пошли вверх, хотя рост был скромным и составил 1%.

«В большей степени подорожали развлекательные услуги и вернувшиеся в продажу турпакеты, которые стали на 6% дороже, чем год назад. Значительно пострадал от вируса рынок жилья и аренды, где цены за год упали почти на одну десятую», - отметил Пунгас.

По словам аналитика, рост числа заболеваний коронавирусом и сопутствующие более строгие ограничения сдерживают продажу товаров индустрии моды, цены на которые немного упали из-за распродажи запасов.

"Весной можно ожидать значительного ускорения роста цен, в первую очередь из-за низкой сравнительной базы, поскольку прошлой весной пандемия привела к быстрому снижению цен на нефть и, кроме того, местные органы власти приняли временные меры из-за чрезвычайного положения", - сказал Пунгас.

