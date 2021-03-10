Фото ⟩ Внутренний туризм правит бал: на хуторе в Пярнумаа можно жить и работать
В волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа продается хуторской комплекс с длинной историей, пишет Kodustiil.
В волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа продается хуторской комплекс с длинной историей, пишет Kodustiil.
Если вы интересуетесь историей и хотите оставить в ней свой след, хутор Наарисмаа с земельным участком площадью 34 200 квадратных метров - именно то, что вам нужно. И цена подходящая: хутор продается за 99 000 евро.
На земельном участке находятся строения:
Дом для размещения туристов находится в среднем состоянии, его стоит немного подлатать. На первом этаже имеется большой каминный зал с кухней, подсобные помещения, небольшая гостиная, сауна, душевая и туалет. На втором этаже - холл, четыре спальни, ванная и туалет.
Жилую ригу тоже стоит обновить. В доме есть кухня, три спальни, ванная, туалет, кладовая и два подсобных помещения. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.