Фото ⟩ Внутренний туризм правит бал: на хуторе в Пярнумаа можно жить и работать

Если вы интересуетесь историей и хотите оставить в ней свой след, хутор Наарисмаа с земельным участком площадью 34 200 квадратных метров - именно то, что вам нужно. И цена подходящая: хутор продается за 99 000 евро.

Хутор Наарисмаа. ФОТО: KV.EE

На земельном участке находятся строения:

дом для размещения туристов - 239 м2

жилая рига - 179,8 м2

баня - 38,1 м2

гараж - 48 м2

и маленький домик на берегу пруда.

Хутор Наарисмаа. ФОТО: KV.EE

Дом для размещения туристов находится в среднем состоянии, его стоит немного подлатать. На первом этаже имеется большой каминный зал с кухней, подсобные помещения, небольшая гостиная, сауна, душевая и туалет. На втором этаже - холл, четыре спальни, ванная и туалет.

Хутор Наарисмаа. ФОТО: KV.EE

Жилую ригу тоже стоит обновить. В доме есть кухня, три спальни, ванная, туалет, кладовая и два подсобных помещения. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.