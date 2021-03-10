Каллас: в начале апреля школы, скорее всего, не откроются

Известно, что в связи с новыми коронавирусными ограничениями, введенными правительством, школы будут закрыты до конца марта. Премьер-министр заявила в интервью программе Ringvaate, что отсутствие учеников в школах является реальной проблемой и будут предприняты попытки как можно скорее вновь открыть учебные заведения.

"Этот пробел в образовании нужно восполнить. К счастью, Министерство образования и науки разработало стратегию выхода, касающуюся того, как составить список пробелов и как их ликвидировать», - сказала Каллас.

Когда ведущий Марко Рейкоп посоветовал главе правительства признать, что из-за распространения коронавируса дети в этом учебном году больше не смогут ходить в школу, Каллас выразила надежду, что это все-таки еще возможно.

«Изначально школы будут закрыты до конца марта, вероятно, этот срок будет чуть длиннее, но ни в коем случае ни на день дольше, чем необходимо», - сказала премьер.