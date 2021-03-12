Фото ⟩ В Эстонии найдена редкая 32-летняя летучая мышь

По словам исследователя летучих мышей и ведущего специалиста отдела дикой природы Агентства по окружающей среде Рауно Калда, 32-летнее животное было найдено в той же части пещеры, где ее окольцевали более тридцати лет. По словам эксперта, животные нередко годами зимуют в одном и том же месте, передает rus.err.ee.