Фото ⟩ В Эстонии найдена редкая 32-летняя летучая мышь
В начале марта в пещере Пиуза была обнаружена небольшая летучая мышь ночница Брандта (Myotis brandtii), которая была окольцована 31 год назад - 7 марта 1990 года, когда ей исполнился год.
В начале марта в пещере Пиуза была обнаружена небольшая летучая мышь ночница Брандта (Myotis brandtii), которая была окольцована 31 год назад - 7 марта 1990 года, когда ей исполнился год.
По словам исследователя летучих мышей и ведущего специалиста отдела дикой природы Агентства по окружающей среде Рауно Калда, 32-летнее животное было найдено в той же части пещеры, где ее окольцевали более тридцати лет. По словам эксперта, животные нередко годами зимуют в одном и том же месте, передает rus.err.ee.
Однако рекорд установить не удалось, в Эстонии был зафиксирован возраст летучей мыши 32,5 лет. А в мире был зафиксирован возраст летучей мыши 41 год, рассказал Калда, добавив, что эта мышь весит 5-7 граммов, и среди млекопитающих таких малых размеров ночница Брандта является долгожителем.