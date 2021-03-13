В Казахстане разбился самолет, погибли 4 человека.

Связь с военным самолетом АН-26 пропала в субботу в 17:20 по местному времени. В 17:25 от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы совершил аварийную посадку в городском аэропорту.

По данным МЧС, четыре человека погибли, двое доставлены в больницу. Возгорание самолета было ликвидировано в 18:02. В аэропорту Алматы был задержан ряд авиарейсов.

На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, а также 45 человек, 15 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы и Алматинской области, службы аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при крушении, и поручил установить причины авиакатастрофы.