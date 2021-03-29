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Россия проиграла Франции на молодежном чемпионате Европы по футболу

Момент матча между молодежными сборными России и Франции. ФОТО: Gonzales Photo/Gaston Szerman via www.imago-images.de/imago images/Gonzales Photo

Молодежная сборная России по футболу проиграла сверстникам из Франции во втором туре группового этапа чемпионата Европы, пишет Newsru.

Встреча группы С в венгерском городе Сомбатхей завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. Оба гола были забиты с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны защитника Павла Маслова. Отличились Одсонн Эдуар (15') и Жонатан Иконе (24').

В параллельном матче группы C сборная Дании обыграла команду Исландии со счетом 2:0. Сборная России с тремя очками занимает 3-е место в квартете, французы по дополнительным показателям идут вторыми.

В заключительном матче группового этапа россияне 31 марта встретятся с лидерами квартета датчанами, которые набрали 6 очков, а французы сыграют с исландцами (0). При победе французов над исландцами для выхода в плей-офф российским футболистам необходимо побеждать датчан с разницей в два мяча. Если французы проиграют, то россиянам достаточно ничьей.

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