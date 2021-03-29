Россия проиграла Франции на молодежном чемпионате Европы по футболу

Встреча группы С в венгерском городе Сомбатхей завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. Оба гола были забиты с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны защитника Павла Маслова. Отличились Одсонн Эдуар (15') и Жонатан Иконе (24').

В параллельном матче группы C сборная Дании обыграла команду Исландии со счетом 2:0. Сборная России с тремя очками занимает 3-е место в квартете, французы по дополнительным показателям идут вторыми.