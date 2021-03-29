Россия проиграла Франции на молодежном чемпионате Европы по футболу
Молодежная сборная России по футболу проиграла сверстникам из Франции во втором туре группового этапа чемпионата Европы, пишет Newsru.
Молодежная сборная России по футболу проиграла сверстникам из Франции во втором туре группового этапа чемпионата Европы, пишет Newsru.
Встреча группы С в венгерском городе Сомбатхей завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. Оба гола были забиты с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны защитника Павла Маслова. Отличились Одсонн Эдуар (15') и Жонатан Иконе (24').
В параллельном матче группы C сборная Дании обыграла команду Исландии со счетом 2:0. Сборная России с тремя очками занимает 3-е место в квартете, французы по дополнительным показателям идут вторыми.
В заключительном матче группового этапа россияне 31 марта встретятся с лидерами квартета датчанами, которые набрали 6 очков, а французы сыграют с исландцами (0). При победе французов над исландцами для выхода в плей-офф российским футболистам необходимо побеждать датчан с разницей в два мяча. Если французы проиграют, то россиянам достаточно ничьей.