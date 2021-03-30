Переболевшим коронавирусом практически невозможно уехать за границу

"Сейчас можно взять справку от семейного врача или сдать тест на антитела, перевести документы на английский язык и попытаться доказать с их помощью право на пересечение границы", – рассказал во вторник в передаче Terevisioon на канале ETV вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер.

Наряду с Эстонией въехать в страну на основании справки о наличии антител сейчас можно в Грецию, Литву, Румынию, Словению и на Кипр. "В другие страны без отрицательного теста въехать проблематично", – констатировал вице-канцлер, добавив, что и в соседние страны можно попасть только с негативным тестом и по веской причине, так как в Финляндии и Латвии ограничения очень жесткие.

По его словам, трудовая миграция в Финляндию не возобновится по меньшей мере до конца апреля: "Сразу, как появится возможность, постараемся дать людям возможность приезжать к своим семьям, но сейчас показатели заболеваемости в Эстонии и Финляндии не дают надежды на то, что это будет возможно в ближайшие недели".