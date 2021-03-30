Переболевшим коронавирусом практически невозможно уехать за границу
Люди, переболевшие COVID-19, не могут въехать в большинство стран Европы, так как для пересечения границы нужен отрицательный тест на коронавирус, пишет Rus.ERR.
Люди, переболевшие COVID-19, не могут въехать в большинство стран Европы, так как для пересечения границы нужен отрицательный тест на коронавирус, пишет Rus.ERR.
"Сейчас можно взять справку от семейного врача или сдать тест на антитела, перевести документы на английский язык и попытаться доказать с их помощью право на пересечение границы", – рассказал во вторник в передаче Terevisioon на канале ETV вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер.
Наряду с Эстонией въехать в страну на основании справки о наличии антител сейчас можно в Грецию, Литву, Румынию, Словению и на Кипр. "В другие страны без отрицательного теста въехать проблематично", – констатировал вице-канцлер, добавив, что и в соседние страны можно попасть только с негативным тестом и по веской причине, так как в Финляндии и Латвии ограничения очень жесткие.
По его словам, трудовая миграция в Финляндию не возобновится по меньшей мере до конца апреля: "Сразу, как появится возможность, постараемся дать людям возможность приезжать к своим семьям, но сейчас показатели заболеваемости в Эстонии и Финляндии не дают надежды на то, что это будет возможно в ближайшие недели".
Говоря об общеевропейском паспорте вакцинации, он отметил, что он может быть готов в мае-июне, но вероятнее всего, во второй половине лета.