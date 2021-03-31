Рейтинги: Центристской партии удалось вернуться на вторую строчку
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживает 34,2, Центристскую партию - 19,9, а Консервативную народную партию (EKRE) 19 процентов граждан, обладающих правом голоса .
Популярность Центристской партии за неделю выросла на 0,4 процента. EKRE потеряла 0,9%.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,4 процента), Социал-демократическая партия (6 процентов) и "Отечество" (5,7 процента).
Коалиционные партии поддерживает 54,1 процента респондентов, а оппозиционные 30,7 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.