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Рейтинги: Центристской партии удалось вернуться на вторую строчку

Центристская партия. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.

По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживает 34,2,  Центристскую партию - 19,9, а Консервативную народную партию (EKRE) 19 процентов граждан, обладающих правом голоса . 

Популярность Центристской партии за неделю выросла на 0,4 процента. EKRE потеряла 0,9%.  

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,4 процента), Социал-демократическая партия (6 процентов) и "Отечество" (5,7 процента).

Коалиционные партии поддерживает 54,1 процента респондентов, а оппозиционные 30,7 процента.

НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.

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