В таллиннских центрах вакцинирования осталось почти 2000 доз вакцины

В спорткомплексе Сыле вакцинацию проводил медицинский центр Confido, за три дня было вакцинировано 3410 человек, из них в пятницу 1350, в субботу 1500 и сегодня 560 человек. В ледовом холле Тондираба вакцинирование проводил Medicum, в субботу и воскресенье прививку получили в общей сложности 1704 человека - вчера 1330, сегодня – 374.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, центры вакцинирования хорошо справились со своей работой, хотя были готовы вакцинировать большее количество населения.

«Надеемся, что в дальнейшем информация о наличии вакцины и о целевой группе вакцинируемых будет поступать раньше, что даст возможность лучше информировать горожан, - сказал Кылварт. - Но и за двухдневную подготовку мы добились довольно неплохого результата и надеюсь, что все входившие в эту целевую группу люди, желавшие вакцинироваться, воспользовались этой возможностью».

«Таллинн и в дальнейшем готов к проведению крупномасштабных акций по вакцинированию, и если в этот раз было открыто два центра вакцинирования, то город готов при необходимости открыть шесть подобных центров, - заверил мэр. - Город обеспечит все необходимые системы поддержки, помещения, логистику, безопасность и вспомогательный персонал. Я хочу поблагодарить всех тех, кто помог организовать работу по вакцинированию, в том числе чиновников Муниципальной полиции и почти сотню работников городской системы, которые помогали в качестве добровольцев».

Для регистрации в центры вакцинирования Таллинн совместно с предприятием Tallink создал колл-центр, который обслуживал население как на эстонском, так и русском языках. Телефонные линии были открыты с 8 утра 1 апреля до 15 часов воскресенья, 4 апреля. Помимо этого, была возможность зарегистрироваться в дигитальной регистратуре, а также на домашних страничках Confido и Medicumi.