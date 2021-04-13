Фото ⟩ Еще одна фура по ошибке заехала на тропу здоровья Нымме-Харку
В последние месяцы помимо любителей спорта на тропах здоровья Нымме-Харку оказываются неожиданные гости.
В последние месяцы помимо любителей спорта на тропах здоровья Нымме-Харку оказываются неожиданные гости.
В конце января мы писали о том, как заблудившийся в лесу литовский дальнобойщик проехал около 1,7 км, пока не застрял в лесу. Вчера в группе Nõmmekad в Facebooki появилась информация он новом происшествии, пишет Postimees.
По словам присутствовавших на месте происшествия, водителю грузовика удалось благодаря собственным силам и помощи спортсменов вырулить на верную дорогу. И хотя стопроцентной уверенности нет, но, скорее всего, речь опять идет о литовском дальнобойщике.
Вероятно, и в этот раз подвела система GPS. «Я не молод, но управляю грузовиком только первый год. Я совершил ошибку, которая присуща новичкам: я забыл нажать в навигационной системе кнопку, которая отключила бы поиск наиболее прямого маршрута. В таких ситуациях можно оказаться и на грунтовой дороге», - объяснил водитель грузовика.