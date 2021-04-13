Фото ⟩ Еще одна фура по ошибке заехала на тропу здоровья Нымме-Харку

В конце января мы писали о том, как заблудившийся в лесу литовский дальнобойщик проехал около 1,7 км, пока не застрял в лесу. Вчера в группе Nõmmekad в Facebooki появилась информация он новом происшествии, пишет Postimees.

По словам присутствовавших на месте происшествия, водителю грузовика удалось благодаря собственным силам и помощи спортсменов вырулить на верную дорогу. И хотя стопроцентной уверенности нет, но, скорее всего, речь опять идет о литовском дальнобойщике.

Грузовик на тропе здоровья Нымме-Харку. ФОТО: Taavi Anijago

Грузовик на тропе здоровья Нымме-Харку. ФОТО: Taavi Anijago

Грузовик на тропе здоровья Нымме-Харку. ФОТО: Taavi Anijago