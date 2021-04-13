Видео: из сталинской двушки - апартаменты в парижском стиле

Интерьер этой двухкомнатной квартиры площадью 60 м2 на Ленинском проспекте в Москве Анастасия оформила для своей семьи совместно с дизайнером Юлией Еськовой. Из обычной московской квартиры сталинских времен получилось создать апартаменты с интерьером в парижском стиле, сохранив при этом мебель и аксессуары, принадлежавшие родителям актрисы.

Этот видеообзор - тот редкий случай, когда и поспорить-то не с чем: интерьер задуман и выполнен со вкусом и любовью актрисы и матери троих детей, которая большей частью живет в Израиле, к своим московским корням.