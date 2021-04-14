Ноу-хау ⟩ Принесите пустые пластиковые упаковки из-под косметики в магазины Rimi, из них изготовят полезные вещи для сада
Предприятие Neular — единственная эстонская компания, занимающаяся переработкой смешанных пластиковых отходов, вместе с Rimi и Garnier собирает пустую пластиковую упаковку из-под косметических продуктов и изготавливает ящики для клумб и грядок, предназначенные для общественного пользования. Цель инициативы заключается в том, чтобы повысить осведомленность людей о сортировке отходов и привлечь внимание общества к возможностям дать новую жизнь пластиковым отходам.