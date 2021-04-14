Ноу-хау ⟩ Принесите пустые пластиковые упаковки из-под косметики в магазины Rimi, из них изготовят полезные вещи для сада

По словам директора предприятия Neular Ило Ранну, существует множество возможностей и решений, как направить в повторное использование образующиеся пластиковые отходы, и в то же время внести свой вклад в решение глобальной проблемы с пластиком.

«Нашим основным сырьем для производства повторно перерабатываемых материалов являются отходы пластиковой упаковки. Мы перерабатываем местное вторичное сырье, но большая их часть все равно поступает к нам из других европейских стран. В Эстонии много пластиковой упаковки выбрасывают вместе с бытовыми отходами, поэтому до нас она не доходит.

Именно поэтому в сотрудничестве с местными партнерами мы постоянно ищем новые способы сбора и сортировки использованной пластиковой упаковки, которая в противном случае отправилась бы на свалку или была бы сожжена как бытовые отходы. С этой целью мы решили объединиться с сетью магазинов Rimi и брендом косметических товаров Garnier, и теперь мы даем новую жизнь пластиковой упаковке из-под старых косметических товаров в виде прекрасных ящиков для грядок», — добавил Ранну.

Контейнер для сбора косметической упаковки. ФОТО: Neular

В частности, в девяти магазинах Rimi по всей Эстонии установлены контейнеры Garnier, куда до конца мая можно сдать пустую невымытую пластиковую упаковку из-под косметических средств любой марки. Из собранной упаковки фирма Neular производит полностью перерабатываемые ящики для клумб и грядок, которые будут подарены общественному саду Priisle в Таллинне. Благодаря новым ящикам для клумб сад общества может расшириться.

«Благодаря переработке пластиковых отходов с помощью нашей технологии можно переработать большое количество трудно обрабатываемого пластика, который является бременем для нашей планеты. Ящики для клумб и грядок — это один из простых и повседневных примеров того, как переработка пластика, обычно попадающего в бытовые отходы, создает новый, необходимый и устойчивый к любым погодным условиям продукт, который десятилетиями будет приносить пользу местным городским садовникам. Для производства одного ящика для грядок нам необходимо около 640 пластиковых упаковок», — рассказывает руководитель фирмы Neular.

«Этой кампанией мы хотим привлечь внимание именно к упаковке косметических продуктов, их сортировке и утилизации. Упаковку косметических товаров тоже можно сортировать. Если, например, в пластиковых бутылочках, тюбиках и баночках заканчивается содержимое, их не стоит выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а лучше утилизировать как отходы упаковки или принести в ближайшие месяцы в контейнеры для сбора в магазинах Rimi», — добавила лидер программы устойчивого развития Green Beauty Garnier в Эстонии Алина Бутина.

«Этот проект является настоящим примером экономики замкнутого цикла, когда из пустых пластиковых упаковок создаются ящики для грядок и клумб», — сказала специалист по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс.