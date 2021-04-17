С понедельника по всей Финляндии откроются рестораны
Рестораны Финляндии смогут в понедельник открыть свои двери по всей стране, сообщает YLE со ссылкой на министерство социального обеспечения и здравоохранения.
Рестораны Финляндии смогут в понедельник открыть свои двери по всей стране, сообщает YLE со ссылкой на министерство социального обеспечения и здравоохранения.
В то же время в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией строгие ограничения останутся в силе.
В этих регионах продажа алкоголя в заведениях общепита будет запрещена после 17 часов, бары, пабы и ночные клубы должны будут закрываться в шесть вечера, а рестораны и кафе – в семь.
Бары, пабы и ночные клубы смогут быть заполнены на треть, а рестораны – наполовину. Запрет на танцы и караоке останется в силе.
Это распоряжение будет действовать в следующих регионах: Уусимаа, Канта-Хяме, Варсинайс-Суоми, Сатакунта, Пирканмаа, Пяйят-Хяме, Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Центральная Финляндия и Похьянмаа.
В остальных регионах продажа алкоголя должна будет прекратиться в 10 вечера, а рестораны должны будут закрываться в 11 вечера. В барах, пабах и ночных клубах заполняемость мест сможет достигать 50 %, а в ресторанах – 75 %. Данное ограничение не касается Аландских островов.
В Ассоциации предприятий ресторанной и туристической сферы MaRa разочарованы решением министерства и считают, что оснований для жестких ограничений работы ресторанов нет.
Правительство ввело строгие ограничения касательно работы заведений общепита в начале марта, когда в стране был объявлен локдаун из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.
В следующий раз правительство рассмотрит ресторанные ограничения через две недели.