С понедельника по всей Финляндии откроются рестораны

В то же время в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией строгие ограничения останутся в силе.

В этих регионах продажа алкоголя в заведениях общепита будет запрещена после 17 часов, бары, пабы и ночные клубы должны будут закрываться в шесть вечера, а рестораны и кафе – в семь.

Бары, пабы и ночные клубы смогут быть заполнены на треть, а рестораны – наполовину. Запрет на танцы и караоке останется в силе.

Это распоряжение будет действовать в следующих регионах: Уусимаа, Канта-Хяме, Варсинайс-Суоми, Сатакунта, Пирканмаа, Пяйят-Хяме, Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Центральная Финляндия и Похьянмаа.

В остальных регионах продажа алкоголя должна будет прекратиться в 10 вечера, а рестораны должны будут закрываться в 11 вечера. В барах, пабах и ночных клубах заполняемость мест сможет достигать 50 %, а в ресторанах – 75 %. Данное ограничение не касается Аландских островов.

В Ассоциации предприятий ресторанной и туристической сферы MaRa разочарованы решением министерства и считают, что оснований для жестких ограничений работы ресторанов нет.

Правительство ввело строгие ограничения касательно работы заведений общепита в начале марта, когда в стране был объявлен локдаун из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.