Картина дня: резонансное высказывание Ильвеса, тяжелое ДТП и протест на Тоомпеа

Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем Твиттере высказался за запрет на въезд в ЕС для всех граждан РФ. По его мнению, этот шаг нужен для обеспечения безопасности Европы. Читать далее...

ФОТО 〉 Тяжелое ДТП: машина спасателей столкнулась с легковушкой

Сегодня, 18 апреля, около 11.30 в Ляэнемаа, в деревне Киримяэ произошло тяжелое ДТП: на перекрестке столкнулись автомобиль спасателей и легковушка. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На Тоомпеа собрались несколько десятков человек, среди них и солдаты Одина

В воскресенье, 18 апреля, после полудня в Таллинне перед Тоомпеа собралось немного людей, среди них была и компания мужчин в куртках солдат Одина. Читать далее...

В Эстонии выявлено 543 новых зараженных, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6650 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 543, то есть 8,1% от общего количества. Читать далее...

Китайский гигант Xiaomi негодует: эстонский интернет-магазин использует наш бренд без разрешения

Если посмотреть на название интернет-магазина и тот факт, что там продаются только продукты Xiaomi, может сложиться впечатление, что речь идет об официальном дистрибьюторе. На самом деле это не так. Читать далее...

Строительные магазины не справляются с наплывом покупателей. Недовольный клиент: я ждала своего заказа целый день!

«Я запланировала на сегодня ремонт коридора и подумала, что утром закажу в Bauhaus краску и другие необходимые вещи, а затем приступлю к работе», - описывает клиент магазина свой план. Такой же или похожий план, очевидно, в этот прекрасный весенний день вынашивали и многие другие. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В ходе дорожных работ строители нашли человеческие кости

Несколько дней назад в стене канавы дождевой канализации на улице Оа строители заметили нечто очень похожее на ребра и кости таза человека. Так и оказалось. Читать далее...

В пожаре погиб человек: жильца соседней квартиры спас дымовой датчик

В 5.48 утра поступило сообщение, что в Антсла на Пярнуской улице с одной стороны старого разделенного на две квартиры деревянного дома валит дым. На дым сработал дымовой датчик с другой части дома, владелец которого сразу позвонил в Центр тревоги. Читать далее...

Тяжелая судьба детей погибшей в Мустамяэ женщины: никаких компенсаций, только материнские долги

Старший сын знал, что у его матери были финансовые проблемы, но насколько они серьезные, он не имел точного представления. На самом деле мать никогда детям на это не жаловалась. Скорее, она всегда казалась им веселой и готовой поддержать. Только после смерти матери сыновья узнали, что она взяла ссуду, которую сейчас ее сыновья вынуждены погашать. Читать далее...

Кто создает пробки на дорогах? Мы сами!