Маарду выдаст заводу по производству биогаза разрешение на строительство на определенных условиях
На сегодняшнем заседании Маардуской горуправы было решено дать компании EKT Ecobio OÜ разрешение на строительство завода по производству биогаза по адресу Старо-Нарвское шоссе, 26, в котором указаны дополнительные условия, призванные помочь избежать и уменьшить негативное воздействие объекта на окружающую среду. Чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и обеспечить маардусцам чувство уверенности, Маардуская горуправа и EKT Ecobio OÜ заключили договор о сотрудничестве.