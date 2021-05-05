Маарду выдаст заводу по производству биогаза разрешение на строительство на определенных условиях

«Регулярно появляющийся неприятный запах в течение многих лет был проблемой для Маарду, и защита интересов горожан – наш абсолютный приоритет. Мы были настроены очень скептично и осторожно по отношению к планируемому заводу, поэтому задавали много дополнительных вопросов фирме, которая будет его строить. Нам важно было получить полную ясность в отношении происходящего на предприятии, а также возможность получать обзор деятельности завода в дальнейшем», - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

«Поскольку речь идет о предприятии, которое оказывает важное влияние на городскую среду, мы нуждались в дополнительных гарантиях того, что производство биогаза не будет иметь негативных последствий, и в городе сохранится здоровая и бережная по отношению к природе жизненная среда. Именно поэтому мы добавили в разрешение на строительство дополнительные условия и заключили с предприятием договор о сотрудничестве – для горуправы общение с заводом не закончится выдачей разрешений на строительство и эксплуатацию. Помимо этих договоренностей город планирует установить на территории Маарду так называемый электронный нос, который будет следить за качеством воздуха», - добавил он.

Согласно дополнительным условиям, отработанный воздух из вентиляции зоны приема биоотходов будет пропускаться через систему фильтрации, ее эффективность по очищению воздуха от пахучих веществ должна составлять не менее 95%. После фильтрации отработанный воздух будет направляться в дополнительную установку для сжигания. После выяснения технических характеристик установки для сжигания отработанного воздуха и ожидаемого срока ее службы, владелец завода должен при необходимости подать заявку на соответствующее экологическое разрешение и использовать специальные глушители для шумного оборудования. Кроме того, горуправа желает убедиться, что система фильтрации вытяжного отработанного воздуха имеет эффективность не ниже 95%, а также что соответствующая этим спецификациям система была передана строителям данного объекта.

Согласно договору о сотрудничестве, EKT Ecobio должна предоставлять Маардуской горуправе данные по мониторингу окружающей среды, проведение которого требуется для экологического разрешения, а также незамедлительно сообщать горуправе Маарду обо всех поломках, несчастных случаях и других обстоятельствах, если они могут стать причиной недопустимого превышения предельного значения качества воздуха или значительного влияния на окружающую среду.

Согласно изменению Закона об отходах, которое Рийгикогу одобрил 21 апреля 2021, местные самоуправления должны организовать раздельный сбор или переработку биоотходов в местах их возникновения. Согласно договору, EKT Ecobiо обязуется принимать био-отходы из города Маарду (биоразлагаемые кухонные и столовые отходы, а также отходы садоводства) по цене ниже рыночной.

Соглашение предусматривает также сотрудничество завода по производству биогаза с местной общиной и его обязанность поддерживать инициативы, посвященные зеленому мышлению и темам, касающимся окружающей среды. В будущем раз в год завод будет проводить для маардусцев день открытых дверей, чтобы горожане могли своими глазами увидеть, как проходит переработка отходов и как она влияет на сохранение окружающей среды.

Летом 2020 года компания EKT Ecobio OÜ подала Маардуской горуправе ходатайство о получении разрешения на строительство биогазовой станции, а в сентябре 2020 года – ходатайство в Департамент окружающей среды о получении экологического разрешения на эксплуатацию биогазовой станции. Департаменту был предоставлен технический анализ будущей станции, по результатам оценки которого департамент в конце марта выдал предприятию бессрочное экологическое разрешение. На заводе можно будет перерабатывать кухонные и столовые отходы, а также отходы садоводства, их суммарный вес не должен составлять более 20 000 тонн. Продукция будущего завода – пригодный для газовых сетей биометан, а также дигестат, который используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве.