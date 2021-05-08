Личность утопленника до сих пор не установлена: он не числится среди пропавших в Эстонии
Полиции до сих пор не удалось установить личность выброшенного на берег в феврале прошлого года вблизи деревни Линдметса мертвого человека.
Полиции до сих пор не удалось установить личность выброшенного на берег в феврале прошлого года вблизи деревни Линдметса мертвого человека.
Ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Прийт Сепп сказал Saarte Hääl, что в течение года были проведены различные мероприятия и, вероятно, найденный скелет в одежде не принадлежит пропавшему без вести в Эстонии.
«Учитывая местонахождение останков — линия воды у берега — речь может идти о человеке, упавшем с судна в море», - заявил Сепп. Для установления личности трупа эстонская полиция сотрудничает с коллегами из других стран.