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ЧЭ по баскетболу: обладателей бронзовых медалей определит пятый матч

Баскетбол. ФОТО: Eero Vabamägi

Баскетболисты раплаского "Ависа" сравняли счет в серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата Эстонии, пишет Rus.ERR.

В четверг вечером в четвертом матче серии они в гостях обыграли раквереский "Тарвас" - 74:71.

Самым результативным у победителей оказался Роберт Фрейманис, набравший 16 очков.

После четырех поединков счет в серии стал ничейным - 2:2 и для определения обладателей бронзовых наград командам придется провести решающую, пятую встречу. Она в пятницу вечером пройдет в Рапла.

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