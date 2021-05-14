ЧЭ по баскетболу: обладателей бронзовых медалей определит пятый матч
Баскетболисты раплаского "Ависа" сравняли счет в серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата Эстонии, пишет Rus.ERR.
Баскетболисты раплаского "Ависа" сравняли счет в серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата Эстонии, пишет Rus.ERR.
В четверг вечером в четвертом матче серии они в гостях обыграли раквереский "Тарвас" - 74:71.
Самым результативным у победителей оказался Роберт Фрейманис, набравший 16 очков.
После четырех поединков счет в серии стал ничейным - 2:2 и для определения обладателей бронзовых наград командам придется провести решающую, пятую встречу. Она в пятницу вечером пройдет в Рапла.