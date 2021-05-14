Коронавирус выявлен у 279 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 116 человек. В Харьюмаа 88 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 70, в Тартумаа — 26, в Пярнумаа — 19, в Валгамаа — 13, в Вильяндимаа — девять, в Йыгевамаа — семь, в Ярвамаа и на Сааремаа — по три, в Ляэне-, Пыльва-, Рапла-, Выру- и Ляэне-Вирумаа — по два новых случая. На Хийумаа новых заражений не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 327,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,1% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 23 новых случая с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 237 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 66 лет.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 391 119 человек, курс вакцинации завершен у 175 806 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 391 119 человек, из которых у 175 806 курс вакцинации завершен. За сутки были введены 12 948 доз. В общей сложности были введены 553 174 дозы вакцины.

С понедельника откроются центры вакцинации, а возможность привиться от COVID-19 будет предоставлена всем совершеннолетним лицам. Для распределения нагрузки в электронной регистратуре возможность записаться на вакцинацию откроется с сегодняшнего дня для лиц в возрасте 40 лет и старше, а с понедельника – для всех желающих начиная с 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.

По состоянию на сегодняшнее утро в общереспубликанской электронной регистратуре насчитывалось более 2600 свободных мест для прохождения вакцинации в медицинских учреждениях по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно- Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.