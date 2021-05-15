Eurostat: Коммерческая авиация пока не подает признаков восстановления

По данным Eurostat, в апреле этого года в Европейском союзе было на 70 процентов меньше коммерческих рейсов, чем в такое же время 2019 года, до внедрения мер по предотвращению распространения COVID-19 в первые месяцы прошлого года.

Первые признаки влияния ограничений на коммерческую авиацию ЕС появились в марте 2020 года, когда количество рейсов упало на 44 процента в годовом сравнении. Совокупное воздействие более широкого введения официальных ограничений и отказ людей от поездок в апреле привел к еще более внушительным показателям - количество рейсов за год сократилось на 91 процент, сообщил Eurostat.

В мае 2020 года снижение составило 90 процентов, а в июне - 84 процента. Летом наблюдалось небольшое восстановление, которое продолжалось и в осенние месяцы - годовое сокращение рейсов составило 64 процента в июле, 53 процента в августе, 59 процентов в сентябре и 62 процента в октябре. В ноябре прошлого года рейсов было на 68 процентов меньше, чем в ноябре 2019 год, а в декабре - на 67 процентов меньше.