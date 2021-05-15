Eurostat: Коммерческая авиация пока не подает признаков восстановления
Коммерческая авиация пока не подает признаков восстановления, сообщает европейское статистическое агентство.
Коммерческая авиация пока не подает признаков восстановления, сообщает европейское статистическое агентство.
По данным Eurostat, в апреле этого года в Европейском союзе было на 70 процентов меньше коммерческих рейсов, чем в такое же время 2019 года, до внедрения мер по предотвращению распространения COVID-19 в первые месяцы прошлого года.
Первые признаки влияния ограничений на коммерческую авиацию ЕС появились в марте 2020 года, когда количество рейсов упало на 44 процента в годовом сравнении. Совокупное воздействие более широкого введения официальных ограничений и отказ людей от поездок в апреле привел к еще более внушительным показателям - количество рейсов за год сократилось на 91 процент, сообщил Eurostat.
В мае 2020 года снижение составило 90 процентов, а в июне - 84 процента. Летом наблюдалось небольшое восстановление, которое продолжалось и в осенние месяцы - годовое сокращение рейсов составило 64 процента в июле, 53 процента в августе, 59 процентов в сентябре и 62 процента в октябре. В ноябре прошлого года рейсов было на 68 процентов меньше, чем в ноябре 2019 год, а в декабре - на 67 процентов меньше.
И первые месяцы 2021 года также не показали существенных признаков восстановления. В январе количество коммерческих рейсов в ЕС снизилось за два года на 68 процентов, в феврале - на 73 процента, а в марте - на 71 процент. В апреле снижение составило 70 процентов.