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Госдума единогласно поддержала денонсирование Договора по открытому небу - в ответ на выход из договора США, о котором Вашингтон объявил в мае прошлого года. Это вопрос принципа - раз американцы вышли, то и Россия закроет доступ к своему небу, говорил эксперт.

Госдума единогласно поддержала денонсирование Договора по открытому небу (ДОН) - в ответ на выход из договора США, о котором Вашингтон объявил в мае прошлого года. Это вопрос принципа - раз американцы вышли, то и Россия закроет доступ к своему небу, говорил эксперт.

Совет Федерации рассмотрит этот вопрос 2 июня. В случае поддержки выйдет из договора примерно в декабре, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на заседании Госдумы.

После подписи президента закон перейдет к МИД России, который направляет уведомление о решении "хранителям договора" - Венгрии и Канаде, а затем начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор, пояснил Рябков, которого в мае президент назначил представителем президента по вопросу выхода из ДОН.

"Гипотетически в течение этого времени США могут объявить о своем возвращении, и тогда начнется новый дипломатический процесс. Я в это не верю. Если бы уклон в сторону возвращения в Договор по открытому небу присутствовал, мы бы уже имели сигналы, мы бы уже слышали от них. Поэтому откладывать принятие закона считаю нецелесообразным", - сказал Рябков на заседании Госдумы.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая - в ответ на выход из договора США, о котором Вашингтон объявил в мае прошлого года. Это вопрос принципа - раз американцы вышли, то и Россия закроет доступ к своему небу, говорил эксперт.

В конце апреля этого года о том, что Россия до конца мая завершит процедуры выхода из ДОН, говорил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

О своем намерении покинуть соглашение американцы заявили в конце мая 2020 года, за шесть месяцев до выхода из него - таково условие соглашения. В итоге Вашингтон покинул договор 24 ноября.

Соглашение позволяло его участникам облетать на самолетах со специальной аппаратурой территорию других стран-членов договора по заранее согласованным маршрутам, проверяя дислокацию воинских частей, техники и объектов оборонной инфраструктуры.

Взаимные претензии

Вашингтон публиковал список претензий к России, из-за которых он вышел из договора. В нем было три основных пункта.

Отказ России разрешить наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Как заявлял теперь уже бывший госсекретарь США Майк Помпео, таким образом Москва пытается продвигать точку зрения, что эти территории являются независимыми государствами. Помпео настаивал на том, эти утверждения ложные, а фактически эти территории оккупированы Россией.

Выделение аэродромов для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора, на аэродромах, расположенных в аннексированном Крыму, который США и подавляющее большинство стран мира считают территорией Украины. "Это тоже попытка продвинуть свои утверждения касательно аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся", - заявлял Помпео.

Установление ограничений на полеты над Калининградом - российским эксклавом, расположенным между странами ЕС. По утверждению Помпео, на этой территории сосредоточено значительное количество российского оружия, в том числе ядерные ракеты ближнего радиуса действия, нацеленные на страны НАТО.

Уже после выхода США из договора министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "России сегодня" перечислил претензии Москвы.

В договоре об открытом небе нет прямых ссылок на закрытый характер получаемой информации, а также не оговаривается запрет ее распространения.

Россия не получила гарантий того, что ее самолеты-разведчики смогут летать над военными объектами государств, не участвующих в договоре, но разместивших свою военную инфраструктуру на территории его стран-участниц.

Обе эти претензии формально не адресованы США, но, как говорил в конце декабря Лавров, они касаются именно Соединенных Штатов. По его словам, после их выхода из договора Москве "стало известно о требованиях США к своим союзникам передавать американской стороне результаты наблюдательных полетов над Россией".

Кроме того, как заявлял Лавров, на Западе также "невнятно" отреагировали на вторую претензию, поскольку, по данным МИД России, "США очень этого не хотели бы и добиваются от своих союзников, чтобы они нам препятствовали".

22 ноября, за два дня до прекращения участия США в договоре, российский МИД опубликовал заявление, в котором были и другие претензии к американцам.

США предоставили слишком мало аэродромов для промежуточных посадок Ан-30Б и отменили остановки для ночного отдыха экипажей на аэродромах дозаправки.

Ограничение возможностей по наблюдению за Алеутскими островами, ограничение дальности полетов над Аляской, занижение дальности наблюдательного полета над Гавайскими островами.

Ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям ИКАО.

Направление для выполнения миссий открытого неба старых самолетов в неудовлетворительном техническом состоянии.

"Вопрос принципа"

Отношение к этому шагу администрации Дональда Трампа в США было неоднозначное. У него нашлось немало критиков, причем не только среди сторонников Демократической партии, но и среди республиканцев.

Член палаты представителей, республиканец из Техаса Майкл Маккаул в октябре 2019 года, когда началось обсуждение выхода США из ДОН, написал письмо, назвав эти планы безрассудными, поскольку США потеряют возможность контролировать российскую военную активность.

22 ноября, когда США формально вышли из договора, один из критиков этого шага, сенатор-демократ Боб Менендез из комитета по иностранным делам, призвал администрацию Джо Байдена вернуться в договор после того, как он займет президентское кресло в Белом доме.

Байден также выступал против этого решения администрации Трампа. В мае прошлого года он заявлял, что всегда поддерживал соглашение, которое, в частности, помогало в 2014 году контролировать передвижения российских войск во время обострения кризиса в Украине.

Как говорил бывший начальник международно-договорного управления минобороны России Евгений Бужинский, технически пересмотреть решение администрации Трампа было невозможно.

"Они официально вышли в связи со всеми процедурами. Нужно обратно запускать процесс присоединения к договору с последующей ратификацией. Американцы сами говорят, что при нынешнем, да и при будущем раскладе сил в Сенате две трети сил они не наберут. Поэтому ратифицировать им это не удастся, и они это понимают", - объяснял эксперт.

"А если [оставаться в договоре] без американцев... Была такая позиция МИДа изначально, что можно и остаться, особого вреда не будет. Пользы не будет, но и вреда не будет. Но возобладала позиция минобороны. Я так понимаю, что это вопрос принципа - раз американцы вышли, то мы информацию получать не будем, а они будут", - говорил Бужинский.

"Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, - говорил на апрельских переговорах в Вене глава российской делегации Гаврилов. - Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор". "Односторонних уступок от России ждать не следует", - предупреждал он.

"Обязательства, принятые после завершения холодной войны"

Военный эксперт Александр Гольц высказывал мнение, что Договор об открытом небе стал жертвой отношений Москвы и Вашингтона.

"Курс предыдущей администрации США - и в известной степени России - заключался в том, что обязательства, принятые в эпоху после завершения первой холодной войны, становятся бессмысленными во времена, когда новая холодная война началась", - говорил Гольц.

По его мнению, США это делали открыто, просто первыми выходя из договоров, Россия же добивалась своих целей, проводя последовательную внешнюю политику.

Часть системы международных отношений

Договор об открытом небе был частью системы международных соглашений, которая служила основой международной стабильности еще со времен холодной войны и которая стала разваливаться в XXI веке.

Главный из них - Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который удерживает Россию и США от ядерной гонки. Согласно ему Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

3 февраля Договор о СНВ был продлен на пять лет. Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по его продлению.

В 2015 году Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Теперь она может без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией. Именно это обстоятельство более всего связано с мониторингом в рамках ДОН.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в тайном создании ракеты 9М729 на базе 9M728, которая, по их мнению, под действие ДРСМД попадала.

Договор об открытом небе был важен не только как источник информации о других странах, но и как инструмент установления более доверительных отношений.

Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, он вступил в силу в 2002 году. Его участниками после выхода США и России останутся 33 государства.

Как работает договор

ДОН позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность. Для каждой страны выделена квота на полеты над другими государствами и квота на прием иностранных самолетов. При этом каждая страна имеет право делиться собранной информацией с другими.

Каждый самолет должен быть безоружен и может иметь на борту набор оборудования, оговоренный в соглашении: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном времени, инфракрасные устройства линейного сканирования и радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (то есть направленные вбок и способные хорошо различать объекты на земной поверхности).

Эта аппаратура согласно тексту договора должна быть доступна для покупки каждой из стран-участниц ДОН. Таким образом, ни одна из стран не могла бы поставить на свой самолет уникальные устройства.

Кроме того, возможности аппаратуры - разрешающая способность фото, видео, локатора и инфракрасных сенсоров - строго ограничены договором. В нем же говорится, что каждая страна может использовать цифровую аппаратуру.

Во время перелета к аэродрому, с которого начинается воздушная инспекция, эта аппаратура должна быть закрыта специальными крышками снаружи самолета (чтобы их нельзя было снять в воздухе), а уже на месте ее изучают специалисты принимающей стороны, без санкции которых ее использование запрещено.